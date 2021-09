Firmengründungen in MV: Knapp 10 Prozent weniger als vor Corona

Rostock

Experten für Virtual Reality, Personalplanung, Finanzierungen, Unternehmensverwaltung, Anbieter von Trainings-Apps, Bistrobetreiber: Etliche junge Firmengründer aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben sich bereits mit ihren Unternehmen für den OZ-Existenzgründerpreis oder einen der drei Sonderpreise beworben. Vielen Dank!

Der Zulauf jedoch darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahl der gewerblichen Existenzgründungen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt: Waren es im Jahr 2019 noch 3910, wagten im Corona-Jahr 2020 nur noch 3470 Unternehmer den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Rückgang sei jedoch nicht ganz so stark ausgefallen wie zu Beginn der Corona-Pandemie befürchtet, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Viele Gründungen im Dienstleistungssektor

Auch bundesweit ist die Zahl der Existenzgründungen 2020 um fast zehn Prozent geringer ausgefallen als im Vorjahr, informiert das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. Der KfW-Gründungsmonitor weist elf Prozent Rückgang aus. Betroffen seien insbesondere die Freien Berufe und der gewerbliche Bereich, nicht jedoch die Land- und Forstwirtschaft, wo die Gründungsintensität stabil geblieben sei. Bundesweit gab es 2020 viele Gründungen im Bereich der wirtschaftlichen und persönlichen Dienstleistungen. Dieser Trend werde sich vermutlich 2021 fortsetzen, so die Experten.

MV: Viel Potential bei wissenschaftsnahen Gründungen

In Mecklenburg-Vorpommern stehen die Chancen für Gründer gut im Bereich der innovativen, wissenschaftsnahen Bereich, erklärt Bauer. Zudem sehe man Potential bei „digitalen Gründungen, deren Angebot nur durch den Einsatz digitaler Technologie nutzbar ist, und bei internetbasierten Gründungen“.

Wichtig sei, dass sich junge Gründer bereits im Vorfeld der Gründung beraten lassen. So könnten „typische Fehler wie zu geringe Vernetzung und schlechte Abdeckung der erforderlichen Kompetenzen im Team“ vermieden werden, so das Schweriner Wirtschaftsministerium. Weitere häufig Fehler: unklare Geschäftsmodelle, mangelnde Marktorientierung, schlechte Finanzplanung, fehlende oder zu unkonkrete Ziel- und Wertedefinition.

Kammern helfen jungen Gründern

Ansprechpartner sind die Wirtschaftskammern, die zudem über Förderinstrumente informieren. Außerdem: die Plattformen „Gründerportal“ und „Nachfolgezentrale“ (www.gruender-mv.de). Hilfreich auch: die Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (www.gsa-schwerin.de) und das Landesförderinstitut MV (www.lfi-mv.de).

„Gründungen sind die Basis für unser wirtschaftliches Vorankommen“, erklärt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Sie sorgten für „Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze“ für MV.

Von Thomas Luczak