Klier-Filialen in Mecklenburg-Vorpommern droht die Schließung, Friseuren die Arbeitslosigkeit. Bei der in der Corona-Krise stark unter Druck geratenen Friseur-Kette steht eine Entscheidung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bevor. So reagieren in Kunden in MV.