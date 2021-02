Rostock

Gute Nachrichten vom Rostocker Kranbauer Liebherr: Die Demontage des im vergangenen Jahr havarierten Schwerlastkrans HLC 295000 an Bord des Spezialschiffs „Orion“ ist abgeschlossen.

Nach dem Ausleger und dem sogenannten A-Bock wurde jetzt auch die Drehbühne des Krans abgebaut. Sie werde nun näher auf Beschädigungen untersucht und soll für den neuen Kran genutzt werden, informiert Liebherr.

Technische Herausforderung

Der Rückbau der 1700 Tonnen schweren, drehbaren Plattform war eine technische Herausforderung: Dabei kamen der riesige werkseigene, rot-weiße Portalkran TCC 78000 und ein Liebherr-Raupenkran vom Typ LR 11350 zum Einsatz. Gemeinsam – im sogenannten Tandemhub – hoben die beiden Schwerlastkrane die Drehbühne von der Grundsäule des havarierten Offshore-Krans, so Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt.

Liebherr: Experten arbeiten gut zusammen

Beteiligt waren neben Liebherr-Mitarbeitern auch Experten der mit der Bergung beauftragten belgischen Spezialfirma Sarens. Der reibungslose Ablauf der Bergung sei nur durch das gute Zusammenspiel der Spezialisten von Sarens, der Behörden und des Liebherr-Einsatzteams möglich gewesen, berichtet Frank Busse, Technical Advisor im Kundendienst für Offshore-Krane der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.

Provisorisches Dach errichtet

Damit die empfindlichen elektrischen Komponenten im Inneren der Grundsäule auf dem Schiff vor Regen und Schnee geschützt sind, sei zunächst ein provisorisches Dach errichtet worden. Fortschritte mache auch die Produktion der neuen Komponenten für den Offshore-Kran: Die einzelnen Sektionen des Druckprofils seien stahlbaulich weitestgehend abgeschlossen, heißt es bei Liebherr. So habe man bereits mit dem Zusammenbau begonnen. Auch große Teile der Stahlbauarbeiten für den neuen Ausleger seien abgeschlossen.

„Orion“ wird Rostock zunächst verlassen

Die um das Schiff gelegte Ölsperre konnte mittlerweile entfernt werden, erklärt Hafenkapitän Falk Zachau. Weil die „Orion“ mit 56 Metern extrem breit ist, müssen ein- und ausgehende Schiffe im Hafenbecken C, die breiter als 30 Meter sind, eine Gesamtdurchfahrtsbreite von mindestens 100 Metern einhalten. Zudem sind Passagen nur bis Windstärke 6 möglich. Anträge zu Einzelfallentscheidungen werden von der Hafenbehörde gesondert entschieden.

Jedoch: „In naher Zukunft“ werde die „Orion“ ohnehin den Liegeplatz 15 im Rostocker Seehafen verlassen, erklärt Liebherr-Sprecher Schmidt. Ziel? Unklar. Das liege im Ermessen der chinesischen Bauwerft Cosco Offshore, der die „Orion“ noch immer gehöre. Erst zum Wiederaufbau des Krans werde das Schiff wieder einlaufen. Der HLC 295000 soll bis zum Ende dieses Jahres fertiggestellt werden, verspricht Liebherr.

Gutachten zur Unfallursache noch nicht fertig

Unklar ist noch immer, warum der für 5000 Tonnen ausgelegte Kranhaken bei einem sogenannten Überlasttest, dem Heben einer wassergefüllten Barge, bei etwa 2600 Tonnen Last brach. Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt weiterhin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Und das Gutachten, das eigentlich schon im Herbst 2020 und dann Anfang dieses Jahres vorliegen sollte? „Ist noch nicht fertiggestellt“, erklärt Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Konstruktions- oder Produktions­fehler des Krans selbst jedenfalls seien ausgeschlossen, so der Kranbauer.

Kosten noch offen

Bei dem Unfall am 2. Mai 2020 waren insgesamt zwölf Personen verletzt worden – zwei von ihnen mussten in einer Rostocker Klinik behandelt werden. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro, so die Polizei. Offen ist ebenfalls, wer für die Folgen der geplatzten Übergabe der „Orion“ an den Auftraggeber, den belgischen Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern Deme-Group, aufkommt.

Die mit Flüssig­erdgas betriebene „Orion“ sollte eigentlich seit Frühjahr 2020 beim Bau des Windparks „Moray East“ vor Schottland eingesetzt werden.

Von Thomas Luczak