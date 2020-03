In Corona-Zeiten gefragt wie nie zuvor: Konserven, Nudeln und Kartoffelpüree aus MV

Rostock

Noch immer scheinen die Vorratskammern, Keller und Kühlschränke nicht gefüllt zu sein: Neben Toilettenpapier gehören länger haltbare Lebensmittel zu den Bestsellern in den Supermärkten in MV. Darunter auch etliche von Herstellern aus dem Nordosten.

Kartoffelprodukte aus Hagenow : Neunmal mehr verkauft als üblich

„Bei einigen Produkten werden – verglichen mit dem Vorjahr – die acht- bis neunfachen Mengen verkauft“, sagt Jörg Elvers, Geschäftsführer der Mecklenburger Kartoffelveredlung GmbH in Hagenow. Ganz besonders gefragt: Kartoffelpüree. Möglicher Grund: „Es ist 18 Monate haltbar und leicht zuzubereiten“, erklärt Elvers. Insgesamt würden derzeit vor allem länger haltbare Produkte gekauft. Nicht ganz so stark sei die Nachfrage bei Knödeln und Klößen.

Die Produkte aus Hagenow, unter anderem auch küchenfertige Bratkartoffeln, Puffer oder Kartoffelsuppe, gibt es bei Aldi, Norma, Rewe und vielen anderen Handelsketten. Zudem gehen rund 30 Prozent der Produktion ins Ausland. Engpässe bei Rohstoffen gebe es nicht: „Wir sind in der glücklichen Lage, heimische Kartoffeln verarbeiten zu können“, so Elvers. Eher zum Problem werden könnten die Verpackungen, die Faltschachteln. Derzeit werde an fünf Tagen in der Woche produziert, rund um die Uhr. „Jetzt wollen wir auch Schichten am Wochenende fahren – mit Freiwilligen.“

Sieben Tage die Woche Nudeln aus Waren

Ähnlich sieht es bei der Möwe Teigwarenwerk GmbH in Waren aus: Mindestens bis Ostern soll durchgehend produziert werden – sieben Tage in der Woche, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Sengewisch. Die Lieferung der benötigten Rohstoffe und Verpackungsmaterialien funktioniere, jedoch behindere der erschwerte Grenzverkehr: „Die Standzeiten an den Übergängen verlängern die Transportzeiten.“ Anfragen aus dem Ausland nehmen zu, doch für Neukunden gebe es derzeit keine Kapazitäten. „Vielmehr gilt es, Lieferaufträge an Bestandskunden auch in dieser Zeit der erhöhten Nachfrage zu erfüllen.“ Möwe produziert zahlreiche Sorten Hartweizennudeln mit und ohne Ei sowie Vollkorn- und Dinkelnudeln.

Arla in Upahl : Bedarf wie im Weihnachtsgeschäft

Eine deutlich erhöhte Nachfrage an länger haltbarer H-Milch registriert auch die Arla Foods Deutschland GmbH mit einem Standort in Upahl ( Nordwestmecklenburg), wo vor allem Bio-Produkte und Quark produziert werden. Der Bedarf sei vergleichbar mit dem „in Spitzenzeiten des Weihnachtsgeschäfts“, erklärt Pressesprecher Markus Teubner. Die Werke arbeiten wie gewohnt im Dreischichtbetrieb. Täglich werden in den bundesweit acht Molkereien rund 5,8 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet, allein in Upahl sind es täglich etwa 1,2 Millionen Kilo. Die Milchmenge sei ausreichend, um den Einzelhandel regelmäßig zu beliefern, versichert Teubner. In Norddeutschland ist von der schwedisch-dänischen Molkereigenossenschaft Arla vor allem die Regionalmarke Hansano bekannt.

Rügen Fisch: Belieferung mit Rohware läuft

Heringsfilets in Tomaten-, Paprika oder Mango-Curry-Creme, Brathering in Marinade, Scomber Mix: Das veränderte Einkaufsverhalten spürt auch die Rügen Fisch AG mit Sitz in Sassnitz. Es gebe aktuell eine „außergewöhnlich hohe Auftragslage“ bei Fischkonserven, erklärt Sprecherin Inga Brunswich. Das gelte „sowohl für das gesamte Bundesgebiet als auch in noch etwas geringerem Maße für unsere ausländischen Märkte“. Die stärkste Nachfrage gebe es derzeit bei den Heringsprodukten. Die Werke in Sassnitz auf der Insel Rügen, Rostock, Lübeck und im litauischen Kretinga liefen daher zurzeit auf Hochtouren. Und: Die Belieferung mit Rohware funktioniere bislang reibungslos – „trotz der momentanen Einschränkungen an den deutschen und europäischen Außengrenzen“.

Über das gesamte Sortiment lieferfähig: Pfanni Stavenhagen

Küchenfertige Kartoffelprodukte wie Kartoffel-Püree, Gnocchi, Semmel-und Kartoffel-Knödel – dafür steht Pfanni in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte), Tochterunternehmen der Unilever-Deutschland-Gruppe. Auch hier sei die erhöhte Nachfrage spürbar. Welche Auswirkungen die habe, darüber gibt es keine Auskunft. Nur soviel: „Aktuell sind wir über das gesamte Sortiment hinweg lieferfähig“, erklärt Unilever-Sprecher Konstantin Bark. Dies verdanke man „dem herausragenden und außergewöhnlichen Einsatz“ der Kollegen in den Werken, in der Logistik, im Außendienst sowie Partnern und Lieferanten.

