Liebherr in Rostock: Unglücks-Kranhaken in Niederlanden zugekauft

Rostock

Gute Nachrichten von Liebherr: Der letzte der insgesamt zwölf Verletzten bei dem schweren Unfall beim Rostocker Kranhersteller kann wohl Anfang kommender Woche die Klinik verlassen, so Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt.

Derweil laufen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Im Fokus: der Kranhaken. Sein Bruch, eventuell durch einen Materialfehler, soll den verhängnisvollen Unfall am Samstag im Rostocker Seehafen ausgelöst haben.

Anzeige

Haken wiegt 30 Tonnen

Der nicht von Liebherr selbst produzierte Haken wurde jetzt von der Polizei freigegeben. Liebherr werde einen externen Gutachter mit der Überprüfung des von einer niederländischen Firma zugekauften Hakens betrauen, heißt es bei der Polizei in Rostock. Der Haken wiegt allein rund 30 Tonnen - mit Aufhängung, der sogenannten Hakenflasche, bringt er es auf rund 150 Tonnen.

Weitere OZ+ Artikel

Bis zu 100 Millionen Euro Sachschaden

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in den letzten Tagen zahlreiche Zeugen befragt und Beweise sichergestellt. Unklar ist, wieso der Kranhaken bei einem Belastungstest mit einer mit Wasser gefüllten, 5500 Tonnen schweren Barge am Samstagnachmittag gebrochen sein könnte. Sachschaden: 50 bis 100 Millionen Euro. Der Lastkahn-Ponton wurde – speziell für diese Prüfung – in Polen mit Aufnahmevorrichtungen versehen.

Bildergalerie: Verwüstung nach schwerem Kran-Unfall bei Liebherr in Rostock

Zur Galerie Bilder von der Verwüstung nach dem schweren Kran-Unfall bei Liebherr in Rostock

Auch Klassifikationsgesellschaft schweigt

Die für die „Orion“ zuständige Klassifikationsgesellschaft – eine Art Schiffs-Tüv – will sich nicht zur Abnahme von Einzelkomponenten äußern. Nur so viel: Das 216,5 Meter lange Spezialschiff selbst sei bereits vor der Überführung von der chinesischen Bauwerft nach Rostock klassifiziert worden, erklärt Nicos Späth, Sprecher des DNV GL. Hier sollten dann die in den letzten Monaten von Liebherr installierten Krane abgenommen werden.

Denn: Bei Liebherr-MCCtec in Rostock erhielt das Schiff, in Auftrag gegeben vom belgischen Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern Deme Group, neben dem kollabierten HLC 295000 auch zwei kleinere Offshore-Krane. Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL, Zusammenschluss der norwegischen Unternehmen Det Norske Veritas und Germanischer Lloyd, ist die größte der Welt.

Kranhaken permanent geprüft

Kranhaken und ähnliche Teile würden einer permanenten Qualitätskontrolle unterliegen, erklärt Prof. Jürgen Siegl von der Hochschule Wismar, der jahrelang für Schiffs-Klassifikationsgesellschaften gearbeitet hat. Quasi von der Legierung über Walzwerk beziehungsweise Schmiede bis zum endgültigen Einbau. Kranhaken würden zahlreichen Materialprüfungen unterzogen, zum Beispiel geröntgt und mit Ultraschall untersucht, so der Experte, der am Fachbereich Seefahrt in Warnemünde Schiffstheorie, Schiffbau und Verkehrsmitteltechnik unterrichtet.

Video: Liebherr-Kran bricht bei Test im Rostocker Hafen durch

Reparatur dürfte Monate dauern

Wie es jetzt weitergeht mit dem havarierten Riesenkran, ist unklar. Eine Reparatur, sofern möglich, dürfte lange dauern, schließlich hatte allein die Montage des 5000 Tonnen hebenden Krans rund zwei Monate gedauert. Dazu kamen mehr als fünf Monate für die Produktion des Krans. Der Kranbauer selbst will sich nicht äußern.

Das Offshore-Installationsschiff „Orion“ (IMO 9825453) wurde im chinesischen Qidong gebaut, der Kran HLC 295000 überwiegend in Rostock. Einige Teile kommen aber auch vom Liebherr-Standort im oberschwäbischen Biberach – zum Beispiel Drehkranz und Winden.

Schiff gehört noch der Bauwerft

Das Schiff gehört noch immer der Bauwerft Cosco Offshore, sollte aber noch im Mai an die Deme Group übergeben werden. Nun rechne man in Belgien mit „mehreren Monaten Verzug“, so Deme-Sprecherin Vicky Cosemans. Eigentlich sollte die „Orion“ ab Mitte Mai bei der Installation von 103 Fundamenten für Windkraftanlagen auf dem Offshore-Windpark Moray East, 22 Kilometer vor der schottischen Küste, eingesetzt werden. Geplante Gesamtleistung: 950 Megawatt.

Zwölf Verletzte

Am Samstag war der auf dem Schiff „Orion“ montierte Offshore-Schwerlastkran vom Typ HLC 295000 beim Anheben eines Pontons umgeknickt. Zwölf Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Erst Ende Januar waren beim Verladen zwei mobile Hafenkrane ins Hafenbecken gestürzt. Es dauerte bis Anfang März, bis die jeweils drei bis fünf Millionen Euro teuren Krane an Land geholt werden konnten.

Mehr zum Thema:

Von Thomas Luczak