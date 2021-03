Den Winter nutzten die Reedereien in MV, um ihre Ausflugs- und Fahrgastschiffe für die neue Saison fit zu machen. Doch noch verhindert Corona ihren Start. Das trifft auch auf die Adler-Schiffe GmbH zu, die in Wismar, auf Rügen und Usedom zu Ausflugsfahrten zu etwa 15 Zielen einlädt. Sylke Hasse, Pressesprecherin des Unternehmens: „Wir sind voll in den Vorbereitungen und gehen mit rund zehn Fahrgastschiffen an den Start. In den vergangenen Monaten haben wir die Schiffe gründlich überholt.“ Das schon im vergangenen Jahr entwickelte Hygiene-Konzept werde weiter an die aktuellen Bedingungen angepasst. Ziel sei es, wenn möglich, zu Ostern auf Fahrt zu gehen.

Andreas Poschke, Geschäftsführer der Poschke Fahrgastschifffahrt GmbH in Born, geht mit vier Schiffen an den Start: „Alle sind gründlich überholt. Die meisten meiner aktuell zehn Mitarbeiter sind gegenwärtig noch in Kurzarbeit, warten aber sehnsüchtig darauf, dass es wieder losgeht.“ Die Reederei gewährleistet den Fährverkehr auf der Strecke Barth – Zingst und ist auf Boddengewässern und nach Hiddensee unterwegs.

Die vier Schiffe der Fahrgastschifffahrt „Käpp’n Brass“ in Warnemünde gehen auf Fahrt ins Rostocker Hafenrevier und bei Bedarf zur Yachthafen-Residenz Hohe Düne. Auch Charterfahrten gehören zum Angebot der kleinen, aber feinen Flotte, die in der Winterzeit gründlich überholt wurde. Geschäftsführer Rainer Möller wünscht sich, dass seine Schiffe wieder ab Mai auf Fahrt gehen können. 19 Mitarbeiter sorgen sich dann um das Wohl der Passagiere.