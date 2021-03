Schottergärten sind bei vielen Hausbesitzern sehr beliebt, weil sie so pflegeleicht sind. Naturschützer dagegen sehen die „Gärten des Grauens“ aus ökologischer Sicht als völlig wertlos an. Immer mehr Städte und sogar einzelne Bundesländer verbieten das Anlegen von Schottergärten durch Satzungen oder Gesetze. Wie ist es in MV?