Rostocker Seehafen: Zweiter Kran wird Donnerstag geborgen

Rostock

Die Bergung der beiden in den Rostocker Seehafen gestürzten Liebherr-Kräne kommt voran: Am Mittwoch wurde der zweite, rund 50 Meter lange und 35 Tonnen schwere Ausleger unter Wasser zerschnitten. Die Bergung der beiden Teile ist für Donnerstag geplant. Zum Einsatz kommt erneut der Schwimmkran „Baltic Lift“ der Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH.

Schwimmkran „Hebo Lift 9“ erreicht Donnerstag Rostock

Am Donnerstag gegen 11 Uhr wird auch der Schwimmkran „Hebo Lift 9“ in Rostock erwartet, der am vergangenen Mittwoch den Hafen von Rotterdam ( Niederlande) verlassen hatte. Schlechtes Wetter hatte die Überführung verzögert. Mit dem Kran, der 800 Tonnen heben kann, sollen die jeweils rund 400 Tonnen schweren Unterwagen samt Drehbrücke und Turm geborgen werden.

Erster Unfall-Kran soll frühestens Freitag gehoben werden

Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt rechnet damit, dass der erste Unfall-Kran am Freitag beziehungsweise Sonnabend gehoben werden kann. Am Dienstag war bereits der erste Ausleger aus etwa elf Metern Wassertiefe geborgen worden. Die Kräne liegen etwa 30 bis 40 Meter voneinander entfernt quer im Hafenbecken.

Die neuen jeweils etwa 440 Tonnen schweren Kräne waren am 31. Januar beim Verladen auf das Schwergutschiff „Jumbo Vision“ von dessen Deck ins Hafenbecken B gefallen. Wie durch ein Wunder wurde lediglich eine Person leicht verletzt. Nach Angaben des Kranherstellers kosten die Kräne jeweils drei bis fünf Millionen Euro.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Luczak