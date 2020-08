Wirtschaftsförderung in Vorpommern: IHK und Grüne kritisieren mangelnde Transparenz

Greifswald/Stralsund

In Vorpommern regt sich Widerstand gegen die von Landräten, Oberbürgermeistern und der Führung der Sparkasse Vorpommern angestrebte Abwicklung der zwei regionalen Wirtschafts-Fördergesellschaften WFG und FEG. „Dieser Schritt ist still und leise vorbereitet worden“, kritisiert der Vize-Präsident der Rostocker Industrie- und Handelskammer ( IHK), Torsten Grundke.

„Die geplante Neuordnung der Wirtschaftsförderung in Vorpommern ist eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen für die nächsten Jahre. Sie sollte daher mit großer Sorgfalt und Basis einer breiten Diskussion getroffen werden“, so Grundke weiter.

Torsten Grundke, Vize-Präsident der Rostocker Industrie- und Handelskammer (IHK) Quelle: Benjamin Fischer

Ein Verein soll wichtige Aufgaben übernehmen

Die Oberbürgermeister der Städte Stralsund und Greifswald, Alexander Badrow ( CDU) und Stefan Fassbinder (Grüne), sowie die Landräte Michael Sack ( CDU/ Vorpommern-Greifswald) und Stefan Kerth ( SPD/Vorpommern-Rügen) und Sparkassen-Vorstandschef Ulrich Wolff hatten am Mittwoch vergangener Woche überraschend ein völlig neues Konzept für die künftige Wirtschaftsförderung im relativ strukturschwachen Osten des Landes vorgelegt. Demzufolge sollen die beiden bisherigen, zum Großteil aus öffentlichen Kassen finanzierten Wirtschafts-Fördergesellschaften liquidiert werden.

Deren Aufgaben sollen künftig von entsprechenden Abteilungen in den zwei Landratsämtern und zwei Rathäusern beziehungsweise von „Invest in MV“, der Wirtschafts-Fördergesellschaft der Landesregierung, übernommen werden. Für die regionale Vermarktung Vorpommerns soll ein neuer Verein zuständig sein.

Auch die Grünen in der Stralsunder Bürgerschaft üben deutliche Kritik. Fraktionschef Jürgen Suhr: „Der gewählte Weg zu einer Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung ist aus unserer Sicht jedoch absolut inakzeptabel.“ Eine eigens anberaumte Sitzung der Wirtschaftsausschüsse der betroffen Kreise und Hansestädte sei nicht öffentlich abgehalten worden, „obwohl dazu jegliche rechtliche Grundlage fehlte. Aus kommunalverfassungsrechtlicher Sicht, aber vor allem auch im Sinne eines demokratischen Selbstverständnisses, hätte die Öffentlichkeit zugelassen werden müssen“, so Suhr.

Grüne: Mangel an Transparenz

„Der Mangel an Transparenz und Offenheit im Verfahren zeigt sich auch darin, dass der zentrale Bericht, der Grundlage für alle Entscheidungen und Überlegungen ist, den Mitgliedern der Ausschüsse und den Fraktionen vorher nicht zur Verfügung gestellt wurde“, bemängelt Suhr weiter. Auch während einer Pressekonferenz im Nachgang der Sitzung lagen entsprechende Unterlagen nicht vor, sondern wurden von der Kommunikationsabteilung der Sparkasse erst am Tag darauf in einer stark abgespeckten Variante verschickt. Selbst die Kommunalpolitiker, die in den zwei Kreistagen und Bürgerschaften das letzte Wort haben, kennen aktuell nur diese Kurz-Variante. Das ausführliche Gutachten wird dagegen weiter unter Verschluss gehalten.

OZ-Informationen zufolge soll sich besonders Landrat Sack für die Auflösung der bisherigen Förderstrukturen eingesetzt haben, um in seiner Behörde fünf neue Stellen für den Bereich Wirtschaftsförderung schaffen zu können, die ihm der Kreistag Vorpommern-Greifswald andernfalls kaum genehmigen wird. Der Kreis unterstützt die beiden bisherigen freien Gesellschaften zusammen mit 250 000 bis knapp 280 000 Euro im Jahr. Die Sparkasse investiert allein in die WFG 250 000 Euro im Jahr.

Dem Vernehmen nach soll Vorstandschef Wolff das Nebenher von zwei GmbHs zur Förderung der Wirtschaft in Vorpommern, das sich als eine in vielen Dingen zusammenhängende Region versteht, seit Längerem ein Dorn im Auge gewesen sein.

IHK : Lieber eine GmbH als ein Amt

Grundke merkt indes an, dass sich die IHK stets dafür ausgesprochen habe, die Wirtschaftsförderung in Gesellschaften mit einer privaten Rechtsform zu organisieren. „Die Spielräume für den Geschäftsführer einer Wirtschaftsförderungs-GmbH sind eindeutig größer als die eines Amtsleiters, zumal die GmbH über ein eigenes Budgetrecht verfügt“.

Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern Quelle: Cornelia Meerkatz

Gerold Jürgens, der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, begrüßt zwar, dass der Wirtschaftsförderung der Landesregierung „Invest in MV“ künftig mehr Aufgaben übertragen werden sollen, dennoch müsse „die neue Lage nun erst einmal analysiert werden“.

Fast schon eine Randnotiz: Angaben der beauftragten Unternehmensberatung Agiplan zufolge seien die in Vorpommern geplanten Veränderungen vergleichbar mit bereits bestehenden Strukturen im Raum Mecklenburg-Schwerin. Kleiner Unterschied: In den zwei Landkreisen dort sowie der Landeshauptstadt Schwerin existieren neben diesem Marketing-Verein gleich drei verschiedene Wirtschafts-Fördergesellschaften. Ganz ohne dass über deren Abschaffung nachgedacht wird.

Von Benjamin Fischer