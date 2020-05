Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) fordert einen klaren Fahrplan für die schrittweise Reaktivierung von Gaststätten und Hotels in MV. Am Dienstag ist eine Beratung der Ressortchefs von Bund und Ländern geplant. Dort soll es um mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie gehen.