Wismar

Adam Schmidt fühlt wie ein Mann und sieht heute aus wie ein Mann. „Aber ich bin in einem weiblichen Körper geboren“, sagt der 36-jährige Wismarer. Fachleute sprechen von nicht-binär, wenn ein Mensch weder ausschließlich männlich noch weiblich ist. Ein anderer Begriff für die Zwischengeschlechtlichkeit ist divers.

Er kam mit weiblichen Geschlechtsorganen zur Welt. Seine Eltern gaben ihm den Namen Bianca, kauften ihm Puppen. „Ich spielte aber lieber mit der Autorennbahn meines Bruders, tobte mit Jungen herum und zog Hosen an“, erinnert er sich. „Innerlich war mir immer klar, dass ich ein Junge bin. Als Kind dachte ich, ein Puller wird mir noch wachsen.“ Dass etwas nicht stimmt, wurde ihm erstmals im Kindergarten bewusst. „Die Erzieherinnen drängten mich in die Mädchenrolle.“

Als Teenager verwirrt und unglücklich

Der Schock für ihn kam in der Pubertät, erzählt der gebürtige Grevesmühlener. Natürlich wuchs ihm kein Penis, stattdessen aber eine weibliche Brust. „Das war eine ganz schlimme Zeit. Ich war verwirrt und unglücklich, fühlte wie ein Junge und sah wie ein Mädchen aus. Ich begann, die Schule zu schwänzen. Später nahm ich auch Drogen.“ Der heranwachsende junge Mensch wusste nicht, an wen er sich wenden sollte in seinem Schmerz. Auch seinen Eltern vertraute er sich nicht an. „Ich wusste oder ahnte, sie würden mich nicht verstehen.“

Mit 19 Jahren beschloss er zum ersten Mal, sich zu offenbaren. „Ich konnte meinen weiblichen Vornamen einfach nicht mehr hören.“ Seinen Freunden teilt er mit: „Ich heiße ab heute Adam, wie der erste Mann im Paradies.“ Doch seine Freunde, die ihn nur als Mädchen kennen, wissen nicht, was mit ihm los ist, verstehen das Outing nicht.

Nach Coming-out Hilfe beim Psychologen gesucht

Weitere sechs, sieben Jahre vergehen. „Der gesellschaftliche Druck machte mir zu schaffen. Ich dachte, ich werde verrückt. Nicht als Mann leben zu können, sondern als Frau leben zu müssen, das macht was mit der Psyche.“ Vor etwa zehn Jahren versucht er ein zweites Coming-out. In seinem WhatsApp-Status und auf Facebook teilt er seinen Freunden mit, dass er ab sofort als Adam lebt und dass sie seine Entscheidung so hinzunehmen hätten. „Nur meiner Mutter wollte ich es persönlich sagen.“

Zu dieser Zeit ist Adam Schmidt 1,83 Meter groß und wiegt gerade einmal 51 Kilo. Die psychische Belastung wirkt sich auch auf seinen Gesundheitszustand aus. „Erkältungen, Bronchitis, Entzündungen nahmen zu. Mein Hausarzt schickte mich zu einem Psychologen. Der konnte schließlich meinen Panzer knacken. Er hat mich darin bestärkt, zu meiner Intergeschlechtlichkeit zu stehen.“

Auf Arbeit Repressalien erlebt

Obwohl nach seiner Ansicht die Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren sehr viel offener und toleranter geworden ist, war es für ihn beruflich oft schwierig, so akzeptiert zu werden, wie er ist. „Mir hat zum Beispiel der Schichtleiter in einer Schönberger Firma verboten, auf die Männertoilette zu gehen“, erzählt er.

„Ich bin glücklich, dass mein jetziger Arbeitgeber eine Vorreiterrolle einnimmt. Obwohl in meinem Ausweis immer noch der Mädchenname steht, werde ich als Mann behandelt.“ Er ist bei einer Zeitarbeitsfirma tätig, die ihn bei Unternehmen als Mann meldet. Derzeit arbeitet er als Lagerist in der Schiffskabinenfertigung.

Adam Schmidt ist seit einem Jahr und vier Monaten stolzer Vater eines Sohnes. Quelle: Haike Werfel

Glücklich mit Lebensgefährtin und Sohn

Auch privat hat er sein Glück gefunden. „Meine Freundin hat mich von Anfang an als Mann gesehen“, erzählt er. Seit etwa drei Jahren nimmt er Hormone. Sie verstärken seinen Bartwuchs, seine Stimme wird tiefer. Seit einem Jahr und vier Monaten hat das Paar einen Sohn. Nachdem er geboren war, so glaubt Adam Schmidt, haben auch seine Eltern richtig akzeptiert, dass sie keine Tochter mehr haben. „Sie schaffen es inzwischen auch, mich mit Adam anzusprechen.“

Das Glück wäre für ihn perfekt, wenn er in seinem Personalausweis seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern lassen könnte. Der derzeitige Zustand bereitet dem Wismarer im Alltag erhebliche Probleme. „Mir wird immer unterstellt, dass es nicht mein Ausweis ist, sondern dass ich ihn gestohlen habe.“

Probleme wegen Mädchennamen im Ausweis

Das ist ihm beispielsweise bei der Polizei passiert, als er nach einem Wildunfall eine Aussage machen sollte. Eine Flugreise konnte er nicht antreten, weil er nicht durch die Zollkontrolle kam. „Ins Restaurant komme ich nicht, obwohl ich zweifach gegen Corona geimpft bin, weil in meinem Impfausweis ein Mädchenname steht. Ich muss dann ins Testzentrum, die kennen mich dort schon und stellen mir ohne Diskussion ein Zertifikat aus.“

Auch das Gesundheitsamt des Landkreises sei sehr tolerant, lobt der junge Mann. „Als ich für einen Job in der Lebensmittelindustrie ein Gesundheitszeugnis brauchte, hat es dort Adam Schmidt eingetragen, um mir ein Zwangsouting zu ersparen.“ Bei seinen Ärzten werde er zu 90 Prozent als Mann geführt. In der Tierarzt-Akte für seine Hündin Lilly ist er ebenfalls als Hundehalter eingetragen.

Wegen der häufigen unangenehmen, belastenden und erniedrigenden Fragen, die es bei Behörden geben kann, hat er einen Ergänzungsausweis von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität beantragt. Dieser dgti-Ergänzungsausweis enthält alle selbst gewählten personenbezogenen Daten sowie ein aktuelles Passfoto, sodass keine Diskrepanz zwischen den Papieren und der Person besteht.

Er strebt Namens- und Geschlechtsänderung an

„Ich habe auch versucht, auf dem Wismarer Standesamt eine Namens- und Geschlechtsänderung in meinem Personalausweis vornehmen zu lassen. Trotz der Atteste meines Hausarztes und meines Psychologen, dass bei mir eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt, wurde mir die Änderung verwehrt“, berichtet Adam Schmidt. Er beruft sich auf sein Selbstbestimmungsrecht.

„Keiner kann über mich urteilen, welchen Namen und welches Geschlecht ich haben möchte. Nach dieser Ablehnung bin ich in ein tiefes Loch gefallen.“ Seine Selbsthilfegruppe TransWis habe ihn aufgefangen. Sie trifft sich jeden zweiten und vierten Montag im Monat. Zudem gibt es eine in Schwerin, die jeden ersten und dritten Montag im Monat zusammenkommt.

Nach OZ-Recherchen ist nicht das Standesamt, sondern laut Transsexuellengesetz das Familiengericht für die Namens- und Geschlechtsänderung im Personalausweis zuständig.

Etwa jedes 60. Baby kann intergeschlechtlich sein Intergeschlechtliche beziehungsweise intersexuelle Menschen haben körperliche Geschlechtsmerkmale, die sich nicht als nur männlich oder nur weiblich einordnen lassen. Man spricht auch von angeborenen Variationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Das betrifft zum Beispiel die Geschlechtsorgane, Hormonproduktion oder den Chromosomensatz, die Figur, Haarverteilung oder Muskelmasse. Es gibt in Deutschland keine offizielle Statistik über den Anteil intergeschlechtlicher Menschen an der Gesamtbevölkerung. Wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen 0,021 und 1,7 Prozent – je nachdem, wie viele Formen von Intergeschlechtlichkeit berücksichtigt werden. Das heißt, dass möglicherweise etwa jedes 60. neugeborene Kind intergeschlechtlich ist. Viele Menschen legen ihre Intergeschlechtlichkeit nicht offen, um sich vor Diskriminierung zu schützen. Häufig wissen Personen auch nicht, dass sie intergeschlechtlich sind. (Quelle: regenbogenportal.de)

Ehrenamtliches Engagement für mehr Aufklärung

Aufgrund seiner Erfahrungen engagiert sich Adam Schmidt für mehr Aufklärung. Er hält Vorträge in Schulen und bei Veranstaltungen für Lehrer und Sozialpädagogen. Als Mitinitiator ist er derzeit dabei, den Verein TIM – Transintermenschen in Mecklenburg zu gründen. Von seinen früheren Freunden haben nur drei zu ihm gehalten. „Je männlicher ich wurde, desto weniger wurden es“, sagt er. Aber im aktuellen Freundeskreis gebe es kaum negative Reaktionen. „Wenn das Gesetz es mir doch nicht so schwer machen würde!“ Sein Wunsch: Der neue Bundestag möge endlich das kritikwürdige Transsexuellengesetz ändern.

Von Haike Werfel