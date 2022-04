Wismar

Die Hamburger Firma Eppendorf SE hat das Kabinenbau-Gelände der insolventen MV Werften gekauft. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Produkte und Dienstleistungen für Labore. Der Hauptsitz befindet sich im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel.

Übernimmt es auch die Mitarbeiter vom Kabinenbau? Haben die überhaupt Interesse? Für Betriebsrätin Monika Dei ist die öffentliche Präsentation des neuen Besitzers ein sehr emotionaler Moment gewesen. Seit Februar 2017, also fast von Beginn an, ist sie bei der MV Werften Fertigmodule GmbH angestellt gewesen und hat den Betrieb mit den Kollegen aufgebaut. Deshalb sei so ein Ende schwer zu verkraften. „Aber wir konnten uns die letzten Monate schon damit beschäftigen und haben die Mitarbeiter in die Transfergesellschaft verabschiedet“, berichtet Monika Dei.

Eigentümerwechsel als neue Chance?

Von einst 120 Beschäftigten seien noch rund 90 übrig. Die könnten den Eigentümerwechsel als neue Chance sehen. Das Interesse der Mitarbeiter, bei Eppendorf anzufangen, sei insgesamt groß. Allerdings dauert es noch Monate bis der Betrieb startet. Das sogenannte Abwicklungsteam, das den Betrieb von Fertigmodulen abschließt, möchte eine Chance bekommen und in die Gespräche gehen. Doch: „Wir hatten verschiedene Mitarbeiter mit verschiedenen Qualifikationen, wenn man aus dem Schiffbau kommt und sehr damit verbunden ist, dann will man auch dabei bleiben“, so Monika Dei.

Das Unternehmen Eppendorf will nach ersten Aussagen 20 Millionen Euro in den Standort investieren. Auch das Wirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern stellt Fördermittel in Aussicht. Hunderte neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen. Fachkräften aus der Transfergesellschaft der MV Werften sollen neue Perspektiven geboten werden, heißt es unter anderem vom neuen Eigentümer.

Von OZ