Bei einem Besuch des Freizeitbades am Mittwoch hat der neue Wonnemar-Investor, die AIM Spa Deutschland GmbH, Pläne für die Zukunft vorgestellt. Dabei verhehlte Geschäftsführer Robert Maier nicht, dass es noch Differenzen mit der Stadt gibt.

Maier kündigte an, dass man das Hotel gerne um 90 Zimmer erweitern möchte. Das Bad soll insgesamt attraktiver werden. Dazu gehören eine neue Sauna und eine neue Rutsche im Spaßbad.

Im Wonnemar-Wellenbecken gibt es größere Fliesenschäden. Quelle: Heiko Hoffmann

Kaputte Fliesen im Wellenbecken

Aktuell müssen eine Reihe von Schäden behoben werden. Dazu zählen abgeplatzte Fliesen im Wellenbecken. Hier sind erste Reparaturarbeiten angelaufen. Zusätzlich habe der Investor dafür gesorgt, dass ein günstiger Energieversorgungsvertrag abgeschlossen und dringende Wartungsarbeiten an beiden Blockheizkraftwerken beauftragt werden konnten. Bei den Umkleideräumen und beim Fitnessstudio sind die Arbeiten ebenfalls bereits im Gange.

Robert Maier berichtet: „AIM hat darüber hinaus durch Hinterlegung von ausreichenden Geldmitteln auf Treuhandkonten bereits ebenfalls dafür Sorge getragen, dass für Monate im Voraus der im Lockdown erforderliche sogenannte Notbetrieb gesichert ist.“ Für die nächsten drei Monate seien jeweils 65 000 Euro hinterlegt worden.

Der Investor hat nach seinen Angaben durch separate Verträge unter anderem auch die Einrichtung des Bades und die erforderliche Technik im Bad erworben. Ferner habe er sich sämtliche Rechte hinsichtlich Architektur, Markenrechte, Internetauftritte gesichert.

Mehr regionale Kompetenz

Wonnemar-Centermanager Peter Spiekermann (l.) und Robert Maier, Geschäftsführer der AIM Spa Deutschland GmbH. Quelle: Heiko Hoffmann

In den nächsten Wochen werde intensiv mit einem AIM-Architektenteam daran gearbeitet, Pläne für weitere Umbaumaßnahmen zu entwickeln, sodass das Wonnemar in Zukunft für alle Besucher nachhaltig attraktiv bleibe und weiterentwickelt werden könne. Die regionale Führung vor Ort mit Centermanager Peter Spiekermann an der Spitze möchte AIM ausbauen.

Maier betonte vor Medienvertretern, dass es ihm um ein langfristiges Fortführungskonzept und die Weiterentwicklung des Bades und der Hotelanlage gehe. Dabei stünden Erweiterungen im Fokus. Das Hotel soll bereits in der kommenden Woche für Geschäftsreisende wieder öffnen.

Investor und Stadt müssen sich einigen

Die von der Stadt geforderten Aktivitäten in Richtung Übernahme des Notbetriebes und Sicherstellung einer schnellstmöglichen Wiedereröffnung habe er als Investor auf eigenes Risiko deutlich vorangetrieben. Maier: „Die Wiedereröffnung des Wonnemar hängt jedoch maßgeblich davon ab, dass die Stadt erkennt, dass jetzt ihre Zustimmung in Form der Rücknahme der Heimfallerklärung erforderlich ist, da ansonsten weitere Investitionen nicht getätigt werden.“

Dies eile nicht unbedingt, weil neue Fliesen und zum Beispiel notwendige neue Kassensysteme und Server teilweise zwei bis drei Monate Lieferzeit hätten. Maier macht aber deutlich, dass dies nur dann bestellt werde, „wenn eine einvernehmliche Rücknahme der Heimfallerklärung erfolgt, denn es ist für keinen Investor tragbar und es ist ihm auch nicht zuzumuten, dass er seine Investition einerseits zurückgeben und parallel Geld investieren soll, um alles noch positiver nach vorne zu bringen“.

Die bereits angestoßenen Maßnahmen seien kostenmäßig gedeckt. Das versteht Maier als Vertrauensvorschuss gegenüber der Stadt. Der Investor wolle zeigen, dass man mit Nachdruck am Standort Wismar und einer langfristig positiven Zusammenarbeit interessiert sei.

Künftig soll das Wonnemar in Wismar wie auch die anderen Bäder mehr regional geführt werden. Die vorhandene Zentralstruktur werde erheblich reduziert und möglichst auf die regionalen Standorte verlagert. So möchte der Investor auch den teilweisen Forderungen vor Ort nachkommen, dass es sich beim Bad in Wismar um eine regionale Einrichtung handelt, die überwiegend der Bevölkerung von Wismar mit Umland und dem lokalen Fremdenverkehr dienlich sein soll.

Übernahme der Beschäftigten

Die AIM SPA Deutschland Betreiber-GmbH aus Passau übernimmt mit der Betriebsgesell­schaft des Wonnemar auch die Mitarbeiter am Standort Wismar. Die Arbeitsplätze von über 100 Angestellten und Auszubildenden könnten am Standort durch die Betreiber-GmbH beziehungsweise bei den jeweiligen Betriebsgesellschaften in Wismar erhalten bleiben. Das setze eine Einigung mit der Stadt voraus.

AIM-Geschäftsführer Robert Maier zeigt sich moderat hoffnungsvoll, dass auch die Stadt Wismar in Folge der nunmehr bereits erfolgten Vorleistungen durch den neuen Investor kurzfris­tig gewillt sein könnte, ein positives Signal mit einer Rücknahme des Heimfalls zu senden. Von den offenen sechsstelligen Forderungen der Stadt sei ein guter Teil unbe­rechtigt. Maier: „Die berechtigten Forderungen werden gerne getragen und stehen zur Auszahlung bereit, Zug um Zug mit Rücknahme der Heimfallerklärung.“

Bleiben Gutscheine gültig?

Angesprochen auf die in der Vergangenheit erworbenen Wertgutscheine sowie Saison- und Clubkarten, sagt Robert Maier, auch Geschäftsführer der AIM SPA Deutschland Betreiber-GmbH, dass er noch nach einer Möglichkeit sucht, damit deren Gültigkeit aufrechterhalten werden könne. Außerdem sei weiterhin die gute Zusammenarbeit mit den Schulen und Vereinen wichtig.

Maier bestätigte, dass derzeit alles für die Wiederaufnahme des Betriebes vorbereitet wird, sodass man rechtzeitig bereit ist, wenn die Pandemie-Lage eine Wiedereröffnung zulässt. Dies setze jedoch die Einigung mit der Stadt voraus.

