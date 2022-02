Wismar

Mittlerweile ist Designerin Ramona Stelzer bekannt wie ein bunter Hund, nicht nur in Wismar, also dort, wo sie arbeitet und ihre kleine Manufaktur hat, sondern weit über Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Und dass sich Fischleder auf der Haut allzu fischig, glibberig und nass anfühlt, hat sie auch widerlegt. Schließlich weiß sie es besser und tritt den Beweis an, zu welchen Schönheiten sich das Naturprodukt verarbeiten lässt. Die 38-Jährige designt aus gegerbter Fischhaut filigranen Schmuck und Accessoires, wie Handtaschen, Gürtel, Portemonnaies oder Schuhe. Und obwohl die gebürtige Baden-Württembergerin seit drei Jahren den einzigen Fischleder-Concept-Store in ganz Deutschland betreibt, hatte auch sie mit Corona und den wirtschaftlichen Einbußen zu kämpfen. Doch dazu später mehr.

Vor über zehn Jahren ist sie zum Studieren in die Hansestadt gezogen

Designerin Ramona Stelzer in ihrem Laden Quelle: privat

„In der Nähe der Ostsee zu studieren und zu wohnen, war schon sehr reizvoll“, erzählt die Enddreißigerin. Sie belegte das Studienfach Produkt- und Schmuckdesign an der Hochschule Wismar. Im Jahr 2011 entdeckte sie bei einem Projekt eher zufällig den Werkstoff Fischleder. Ihre damalige Professorin brachte Seewolfsleder von einer Messe mit, um es den Studenten vorzustellen. „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Die junge Frau entschied sich, eine Halskette zu entwerfen. Seit diesem Tag ist sie fasziniert von der gegerbten Fischhaut. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: „Ich glaube, ich bekam eine Zwei dafür“, erzählt Stelzer lachend.

Inspiration holt sich Ramona Stelzer aus der Natur. Mit offenen Augen geht sie durch die Welt, scannt ihre Umwelt ab. Anschließend fertigt sie Skizzen und daraufhin Modelle an. „Es kommt auch vor, dass ich Ideen wieder verwerfe, aber in erster Linie versuche ich sie umzusetzen oder eben abzuwandeln“, sagt die Hobbymusikerin, die mit ihrer Katze „Mucki“ unter einem Dach wohnt.

Für ihre Gründeridee konnte sie sogar schon einige Preise einheimsen. Allerdings präsentiert die junge Frau noch mehr als nur elegante Unikate in Form von Ohrringen, Ketten, Ringen und Portemonnaies. Die Kunden können sich vor Ort über die Geschichte des Fischleders und dessen Herstellung informieren. „Dass ich die Menschen darüber aufkläre, liegt mir sehr am Herzen“, erzählt Stelzer. Den Gerbungsprozess von Fischhäuten, Rochen-, Schollen- oder Lachs-, gebe es schon seit Jahrhunderten, doch leider sei dieser in Vergessenheit geraten. Heutzutage werde Fischhaut eigentlich nur in getrockneter Form an Hunde verfüttert, Tiermehl daraus hergestellt und der Großteil aus der Lebensmittelindustrie landet im Abfall. „Die meisten meiner Käufer sind erstaunt und wissen derartige Details nicht, wenn sie zu mir kommen.“

Ihre Kunden kommen auch aus den Nachbarländern Deutschlands

Manschettenknöpfe Quelle: Christoph Meyer

Ein opulenter Ring Quelle: Christoph Meyer

Ihr Kundenstamm sei die bürgerliche Mitte, sagt Stelzer. Ein bunter Mix sei das. Vom Porschefahrer bis hin zum Studenten. Online verkaufe sie nach ganz Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Sogar aus Hamburg kommen Kunden angereist, um die außergewöhnlichen Schmuckstücke zu bestaunen. Aktuell beschäftigt sie zwei Mitarbeiter.

Da es keine deutschen Gerbereien gibt, die in größerem Stil Fischleder produzierten, bezieht Stelzer ihre Fischleder aus Frankreich, Island und Asien. Das rohe Fischleder kommt in unterschiedlichen Größen daher – ebenso individuell wie die Fische selbst. Schollenleder ist rund 15 Zentimeter breit und zehn Zentimenter lang. Lachs ist hingegen länger. Die Färbung des Leders wird nach dem Gerbungsprozess hinzugefügt. Durch das Gerben wird die Fischhaut haltbar, reißfest, weich und elastisch gemacht. Das Fischleder gleicht in der Beschaffenheit und dem Geruch der bekannten Ledersorten Rinds- und Kalbsleder. Wird es mit dem Gerbstoff behandelt, in das die Fischhaut gelegt wird, riecht es auch nach ihm. Die charakteristische Schuppenstruktur aber bleibt erhalten.

Die Gründerin verbindet traditionelles Goldschmiedehandwerk mit alter Gerbekunst

Der Laden von Designerin Ramona Stelzer Quelle: privat

„Ich finde die Gerbekunst schön und vor allem die Tatsache, dass es die Menschen auch schätzen.“ Angefangen hat Stelzer mit Ohrsteckern. Es gebe so viele Farben und Oberflächenstrukturen. Dabei könne man sehr kreativ sein. Sie selbst mag am liebsten große und voluminöse Ohrstecker, ihre eigens kreierten Creolen. Bei Fischleder will sie sich jedoch nicht festlegen: „Ich liebe alle meine Fische“, sagt sie schmunzelnd. Für zwei Ohrstecker braucht die 38-jährige Designerin drei bis vier Stunden.

Es gebe Kunden, die „Hecht“ mit Nachnamen heißen. Die bestellen gerne eine Kette aus Hechtleder oder Kunden, die vom Sternzeichen Fisch sind. Diese möchten dann eben auch etwas „Fischiges“ tragen. Sie arbeitet mit einer kleinen italienischen Schuhmanufaktur zusammen. Die Sneaker kosten rund 600 Euro. „Ja, es ist sehr hochpreisig – und absolut außergewöhnlich. Das Material indes ist langlebig und strapazierfähig. Ich trage meine Schuhe schon drei Jahre und die sehen immer noch aus wie neu.“

Gerne möchte sie ihr Produktportfolio erweitern. Dazu gehören kleine Etuis, beispielsweise für Brillen oder Kopfhörer. „Ich überlasse dem Kunden die Entscheidung, was er dorthinein packt.“ Persönliche Schmuckbestellungen nimmt Ramona Stelzer auch entgegen. Ausschließlich Schmuckstücke aus Gold und Silber in Verbindung mit dem Fischleder fertigt sie mit ihrem Team in der Werkstatt an, die sich im hinteren Bereich des Concept-Stores befindet. 75 Quadratmeter Verkaufs-, Ausstellungs- und Produktionsfläche. Vorher teilte sie sich ein 25 Quadratmeter kleines Atelier mit einer anderen Schmuckdesignerin. „Ich wollte mich vergrößern und musste daher in eine prominentere Lage umziehen.“ Sie kann gut von den Einnahmen leben. Lediglich für die Gestaltung des neuen Ladens in der beliebten und ältesten Bummelmeile Wismars, der Krämerstraße, nahm sie einen Kredit in Höhe von 10 000 Euro auf.

Als Corona kam, war das ein totaler Schockmoment für die junge Unternehmerin

Ein Jahr später kam die Corona-Pandemie. „Es war ein totaler Schockmoment. Ich hatte gerade meinen ersten Mitarbeiter eingestellt.“ Sie musste erst mal ihren Kopf sortieren. Zum Glück gab es das Kurzarbeitergeld, um den Mitarbeiter zu halten. Das Positive war auch, dass sie von Beginn ihrer Gründung an online gut aufgestellt war. So konnte sie sich über Wasser halten. Und im ersten Corona-Sommer kamen die Touristen in Scharen. „Wirtschaftlich war das toll“, sagt Stelzer. All ihre Erfahrungen, die sie auch in der Pandemie sammeln konnte, fließen in ihren Job als Mentorin ein. Hier steht sie jungen Frauen bei der Selbstständigkeit mit Rat und Tat zur Seite.

Von Luisa Schröder