Am frühen Sonntagmorgen richtete in der Wismarer Altstadt ein 24-Jähriger ein Gewehr aus dem Fenster seiner Wohnung auf Passanten und löste damit einen großen Polizeieinsatz aus. Die Beamten nahmen ihn fest. Bei der Befragung erklärte er sein Verhalten – und ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Ein Mann hat am Wochenende mit einer Schusswaffe aus seiner Wohnung in der Wismarer Altstadt auf andere gezielt. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Das Foto zeigt die Dankwartstraße, in der sich der Vorfall abgespielt hat. Quelle: Alexander Müller