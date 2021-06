Wismar

Die Vorbereitungen für Wismars bisher größte Impfaktion sind abgeschlossen. Am Sonntag, 13. Juni, sollen auf dem Gelände der MV Werften 1900 Frauen und Männer mit Johnson & Johnson gegen Corona geimpft werden. So viele Dosen hat HNO-Arzt Michael Sack gekühlt auf Lager.

Und das wird sich vermutlich restlos leeren. Der Ansturm auf die Aktion war so groß, dass es eine lange Nachrückerliste gibt. Die ist auch nötig, denn täglich werden gebuchte Termine storniert – „nicht viele, aber ungefähr 10 bis 20 Leute sagen ab“, berichtet Michael Salz. Für ihn ist es kein Problem neue Freiwillige zu finden, nur die damit verbundene Bürokratie sei etwas zeitaufwendig. Denn es ist ein Termin nötig, um zu den Impfstationen zu kommen.

Keine lange Warteschlange

So läuft die Aktion ab: Um 8 Uhr wird das Werfttor geöffnet. Am Eingang müssen die Impflinge vor ein kontaktloses Thermometer treten. Haben sie normale Temperatur, also kein Fieber, geht’s weiter zur Kantine. Dort wird am Eingang die Anmeldung gecheckt sowie nach Impfausweis, Krankenkarte und Personalausweis gefragt. Lange Warteschlangen wird es nicht geben – die Termine sind mit Zeitfenstern über den gesamten Tag verteilt.

Weiter geht es zu den Impfstationen. 13 bis 15 werden aufgebaut sein. „Eine ist barrierefrei“, kündigt der Wismarer Arzt an. So sollen auch Menschen mit Handicaps problemlos an der Aktion teilnehmen können.

Ausgefüllte Dokumente

Mit der Anmeldung über das Onlinebuchungsportal sind zwei Links bekanntgegeben worden – einmal für das Aufklärungsmerkblatt zur Corona-Schutzimpfung und einmal zur persönlichen Krankheitsvorgeschichte. Die Zettel sollten bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Für diejenigen, die keinen Drucker zu Hause haben, liegen die Dokumente in einem Konferenzraum zum Ausfüllen bereit.

Nach dem Impfen geht es durch die Schiffshalle zurück. Vermutlich wird dort die Station für den Stempel im Impfausweis aufgebaut sein.

Aktion läuft bis 18 Uhr

Bis 18 Uhr soll geimpft werden. Alle zwei Stunden wird geprüft, ob gebuchte Termine nicht wahrgenommen wurden. Dann werden der Reihe nach die 190 Interessenten auf der Nachrückerliste informiert, dass sie vorbeikommen können.

Unter den Anmeldungen sind auch viele Mitarbeiter von MV Werften. Sie kommen aus allen drei Standorten des Unternehmens Wismar, Rostock und Stralsund. Anmelden durften sich Menschen ab 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Die Nachfrage ist vermutlich deshalb groß, weil die Corona-Schutzimpfung mit Johnson & Johnson nur einmal gespritzt werden muss und nicht wie bei anderen Impfstoffen zweimal.

Von Kerstin Schröder