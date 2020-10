Rostock

Online-Unterricht statt Präsenzveranstaltungen, kleines Arbeitszimmer statt großer Hörsaale: In der aktuellen Corona-Pandemie ist das Interesse an einem Fernstudium gestiegen. „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir aktuell rund 20 Prozent mehr Anfragen“, bestätigt André Senechal, Sprecher von „Wings“, dem Fernstudienangebot der Hochschule Wismar. „Die Leute haben gerade mehr Zeit und setzen sich verstärkt mit dieser Möglichkeit auseinander.“

Anfang September hat das neue Fernstudien-Semester begonnen – die Einschreibefrist wurde bis Ende September verlängert. Insgesamt haben sich zum aktuellen Wintersemester 1280 neue Fernstudierende an der Hochschule Wismar immatrikuliert.

Anzeige

Corona beeinflusst Studium

Auch bei einem Fernstudium gibt es Präsenzzeiten – üblicherweise zwei bis drei Wochenenden im Semester lernen die Studenten vor Ort. Das könne derzeit nur nach aktuellem Lagebericht und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in Abstimmung mit den länderspezifischen Regelungen durchgeführt werden. Studierende aus Risikogebieten etwa können nicht zum Unterricht anreisen.

Lesen Sie auch: Studium, schwanger und engagiert: Wismarer Absolventin gewinnt Technikerinnenpreis

Im Sommersemester konnten wir die Situation dahingehend entspannen, dass wir alternative Prüfungsleistungen, etwa Hausarbeiten, anbieten konnten“, sagt der Fernstudium-Sprecher. „Nun zeichnet sich ab, dass ab November digitalgestützte Klausuren möglich werden.“

Fernstudium neben dem Profisport

Lea Ambrosius, Profi-Volleyballerin beim SSC Palmberg Schwerin, hat sich im vergangenen Sommersemester für ein solches Fernstudium entschieden und macht neben dem Sport einen Bachelor im Wirtschaftsrecht. „Meine Motivation war, dass ich einfach auch für die Zukunft etwas haben möchte“, sagt sie. Es könne immer etwas passieren – sei es zum Beispiel eine Verletzung. „Man braucht immer eine Variante neben dem Sport. Für mich ist die Kombination Sport und Bildung sehr, sehr wichtig.“

Lea Ambrosius Quelle: Ecki Raff

Aufgrund von Corona sind bisher alle ihre Präsenzzeiten ausgefallen. „Das stört mich gar nicht“, sagt sie. „Für mich als Sportlerin wäre es ohnehin schwierig gewesen, die Termine wahrzunehmen.“ Ihre Erwartung an ein Fernstudium sei Flexibilität – sie möchte sich weiterbilden, egal an welchem Standort sie sich gerade befindet. „Volleyball ist ja mehr oder weniger ein Hobby, das man zum Beruf macht“, sagt sie. „Aber das geht irgendwann vorbei und dann sollte man die Zeit neben dem Volleyball auch nutzen.“

Kurzarbeit führt zu Zukunftsängsten

Ähnlich wie Ambrosius sind es viele Berufstätige, die sich neben ihrer Arbeit flexibel fortbilden wollen. Viele Zukunftspläne wurden aufgrund der Corona-Pandemie jedoch erst einmal durchkreuzt. „Kurzarbeit sorgt in vielen Fällen doch eher für Unsicherheit und vielleicht auch Zukunftsängste. Da mit einem Fernstudium auch Kosten verbunden sind, stellt der eine oder andere Interessierte seine Weiterbildungspläne aufgrund der Corona-Krise um ein Jahr zurück“, erklärt „Wings“-Sprecher Senechal. Allerdings gebe es in solchen Fällen Hilfsangebote.

Lesen Sie auch: „Das ist alles nicht mehr zu schaffen“: Werden Schüler in MV wegen Corona verheizt?

Bereits im Sommersemester sei ein Corona-Soforthilfepaket für betroffene Fernstudierende geschnürt worden. Fernstudierende, die coronabedingt in Kurzarbeit sind oder gekündigt wurden, erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf ihren Semesterbeitrag. „Damit konnten wir schon einigen helfen, trotz finanzieller Einbußen ihr Fernstudium fortzusetzen. Die Aktion haben wir um das aktuelle Wintersemester verlängert“, so der Sprecher.

Am Ball bleiben

Senechal rät, sich auch in der aktuellen Zeit weiterzubilden. „Gerade in wirtschaftlich unruhigen Zeiten, ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Die Pandemie wird unter anderem die Digitalisierung in Deutschland massiv beschleunigen. Dies hat Einfluss auf nahezu alle Wirtschaftsbereiche“, sagt er. „Für die Umsetzung werden Experten mit spezifischen Kompetenzen benötigt. Arbeitnehmern, die das als Chance begreifen und sich gezielt weiterqualifizieren, winken bessere Karrierechancen und höhere Verdienstmöglichkeiten.“ Ein flexibles Onlinestudium eigne sich da sehr gut.

Von Katharina Ahlers