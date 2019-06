Schwerin

Schwerin bekommt eine bessere Spätabendanbindung ans Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn. Von Sonntag (9. Juni) an werde der letzte Zug der RB 17 Wismar–Schwerin bis nach Ludwigslust verlängert, teilte das Verkehrsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. „Mit der Ankunft dort um 23.34 Uhr besteht nun täglich eine späte Umsteigemöglichkeit in den ICE nach Hamburg und freitags und sonntags in den ICE nach Berlin“, erklärte Minister Christian Pegel (SPD). Damit der Umstieg klappt, fahre die letzte RB 17 künftig 20 Minuten früher in Wismar ab.

Zusätzlicher Zug wird eingesetzt

Ein zusätzlicher Zug werde um 23.56 Uhr von Ludwigslust nach Schwerin eingesetzt, der täglich die Passagiere des Spät-ICE aus Berlin in die Landeshauptstadt bringen soll. „Mit diesen Änderungen kommen wir dem immer wieder geäußerten Wunsch nach einer Verbindung am späten Abend von Berlin nach Schwerin nach“, sagte Pegel. Die letzte Abfahrt in Berlin sei nun eine Stunde später als bisher, um 22.38 Uhr, möglich.

Mit den Änderungen würden Wünsche umgesetzt, die Bahnkunden bei der Fahrgastbeteiligung der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern zum Fahrplan 2019 geäußert haben. Seit drei Jahren können Reisende jeweils im Frühjahr den Entwurf des Fahrplans im Schienenpersonennahverkehr fürs darauffolgende Jahr einsehen und Anregungen einbringen. Über die Verkehrsgesellschaft bestellt das Land den Bahnnahverkehr. Aufgrund der Anregungen aus den Jahren 2017 und 2018 habe das Land jährlich rund 2,4 Millionen Euro für 16 zusätzliche Verbindungen bereitstellt, hieß es.

Weitere Wünsche werden umgesetzt

Zwei weitere Punkte aus der Fahrgastbeteiligung 2018 sollen den Angaben zufolge im Dezember umgesetzt werden. Montags bis freitags soll es dann eine zusätzliche Abendverbindung mit dem RE 1 von Schwerin nach Hamburg und zurück geben sowie eine neue Frühverbindung zwischen Bützow und Schwaan mit Anschluss nach Rostock.

dpa/leithold