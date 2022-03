Wismar

Der Studentenclub Block 17 will gezielter gegen K.o.-Tropfen-Attacken auf Partys vorgehen. Dafür bietet der Club zukünftig Testarmbändchen der Firma Xantus sowie „Cup Condoms“ zum Selbstkostenpreis an, damit Feiernde sich vor Übergriffen schützen können. Vor allem soll mit dem Angebot auf die Thematik aufmerksam gemacht werden. „Das Problem ist einfach da“, sagt Geschäftsführer Sebastian Schmitt.

Aufklären statt Totschweigen

Ob es im Block 17 schon K.o.-Tropfen-Vorfälle gab, lässt sich nicht so leicht nachweisen. „Es ist manchmal schwer, den Finger draufzulegen, aber der Verdacht war schon öfter da und es gab bestimmt schon Fälle“, meint Sebastian Schmitt. Zu unterscheiden, ob eine Person übermäßig betrunken ist oder ihr tatsächlich die Substanz GHB (Gammahydroxybuttersäure) verabreicht wurde, fällt Außenstehenden meist schwer. „Es muss nicht erst zehn- oder hundertmal passieren, um zu sagen, wir hätten ein Problem. Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen und möchten es nicht totschweigen“, erklärt der Geschäftsführer.

K.o.-Tropfen (GHB/GBL) Die Substanz Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB) ist auch unter dem Namen „Liquid Ecstasy“ bekannt. Als umstrittene Partydroge wirkt der Konsum bei niedriger bis mittlerer Dosis beruhigend, euphorisierend und sexuell anregend. Bei höheren Dosen drohen neben Übelkeit und Erbrechen auch komatöse Zustände bis hin zum Atemstillstand. Die Betroffenen können sich nach dem Rausch meist nicht mehr an die letzten Stunden nach der Einnahme erinnern (Amnesie). Die Substanz wird auch von Tätern genutzt, um Frauen auf Partys willenlos oder gar bewusstlos zu machen, um sie anschließend sexuell zu missbrauchen. Der Wirkstoff GHB ist nur wenige Stunden nach Einnahme im Körper nachweisbar.

Kondome fürs Glas

Eine Möglichkeit, sich vor Übergriffen mit K.o.-Tropfen zu schützen, sind die sogenannten „Cup Condoms“ der amerikanischen Firma „My Cup Condom“. Die wiederverwendbaren Naturlatex-Deckel können sich die Gäste künftig im Block 17 kaufen und über ihre Gläser stülpen. Damit sind die Getränke vor ungewollter Kontamination mit Drogen geschützt.

Die zweite Möglichkeit bieten die Xantus-Testarmbändchen. Mit den „Drinkcheck“-Armbändern kann man seine Getränke schnell auf eine GHB-Kontaminierung testen. Dazu tropft man etwas von seinem Getränk mit dem Finger auf das Testfeld. Verfärbt sich dieses bläulich, ist das Ergebnis positiv und man sollte das Getränk nicht mehr konsumieren. „Wir versuchen, diese Mittel so günstig wie möglich anzubieten und verdienen keinen Cent daran“, fügt Sebastian Schmitt hinzu.

„Sollten mehr Clubs machen“

Pauline Brandt (21) Quelle: Dominik Beeskow

Die 21-jährige Studentin Pauline Brandt geht gerne feiern und begrüßt die neuen Angebote. „Ich finde das ziemlich gut, dass es das gibt. Das sollten mehr Clubs so machen“, sagt die gebürtige Crivitzerin. In ihrem Freundeskreis gab es schon Vorfälle mit K.o.-Tropfen, weshalb sie versucht, ihr Getränk immer im Auge zu haben. „Aber die Armband-Kontrolle ist aber ganz cool“, sagt sie.

Studentin berichtet über Erfahrung: „Ich war völlig weg“

Eine prägende Erfahrung mit K.o.-Tropfen musste die Masterstudentin Isabelle Weniger (24) 2019 auf einem Musikfestival in Sachsen-Anhalt machen. Auf dem Gelände habe es einen Foto-Container gegeben, in dem man sich mit lustigen Accessoires fotografieren lassen konnte. Allerdings durfte man sein Getränk nicht mit reinnehmen. „Es gab vor dem Stand einen Platz, wo man seinen Becher abstellen musste und da stand auch Personal, aber dort muss es passiert sein“, erzählt die Studentin. „Ansonsten hatte ich mein Getränk immer in der Hand, weil es auch ein superheißer Tag war“.

Isabelle Weniger (24) Quelle: Privat

Wenig später bemerkte sie, dass ihr Kreislauf herunterfuhr. „Ich hatte diesen Instinkt: Ich muss jetzt in eine sichere Umgebung“, berichtet sie. „Ich hatte das Glück, dass ich nicht alleine unterwegs war und wurde von meinem Freund und meinem Kumpel zum Zelt gebracht. Da habe ich dann bei 40 Grad 13 Stunden durchgeschlafen“, so Isabelle. „Man konnte mich auch nicht wecken. Ich war völlig weg“.

Sie hat auch keine Erinnerung mehr an diese Stunden. „Wir haben alle zusammen überlegt, was es gewesen ist und haben alles andere ausschließen können“, erklärt sie. „Ich habe von Alkohol noch nie Gedächtnisverlust gehabt und bei einem Hitzschlag hätte ich mich ja übergeben müssen oder was anderes. Ich war halt einfach wie weg, und das über viele Stunden“.

Appell: Trotz Sicherheitsangebot weiterhin aufpassen

Über die neuen Maßnahmen im Block 17 sagt Isabelle: „Das vermittelt schon mehr Sicherheit. Aber diese komplette Sicherheit wird man als Frau, glaube ich, nie haben“. Ihr Appell ist, weiterhin auf die eigenen Getränke aufzupassen. Auch in der Gruppe gilt es, beim Feiern aufeinander acht zu geben und Warnsignale ernst zu nehmen.

Von Dominik Beeskow