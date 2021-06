Rostock

Am Mittwoch heißt es wieder Daumen drücken für Deutschland. Im Spiel gegen Ungarn ab 21 Uhr geht es um die Qualifikation fürs Achtelfinale bei der EM. Wer das Spiel nicht allein zuhause anschauen möchte, kann auch zum Public-Viewing gehen. Doch wo wird das Spiel überhaupt gezeigt? Wir haben uns in Rostock, Wismar, Stralsund und Greifswald umgehört.

Rostock

Der Studentenkeller Rostock bietet am Mittwoch wieder die Veranstaltung „Biergarten mit EM-Übertragung“ an. Ab 18 Uhr öffnet der Biergarten und zeigt um 21 Uhr das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Spiel Spanien gegen Slowakei wird um 18 Uhr gezeigt. Um im Biergarten das Spiel zu sehen ist kein Corona-Test nötig, jedoch werden die Gäste gebeten, die Luca-App zu nutzen. Der Eintritt ist frei.

Auch im LT-Club wird das Spiel wieder übertragen. Dort wird das Spiel ab 21 Uhr im Außenbereich, im Studio 1 und Klock 8 auf Großleinwänden und mehreren Fernsehern gezeigt. Für den LT-Club besteht eine generelle Testpflicht. Wer dort der deutschen Elf zusehen möchte, muss demnach einen aktuellen (maximal 24 Stunden alt) Corona-Test vorzeigen oder gegen eine Gebühr von fünf Euro vor Ort einen Test kaufen. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Tische können unter 0381 12165892 reserviert werden.

Auch im Bunker Rostock kann in Gemeinschaft mitgefiebert werden. Das Spiel Deutschland gegen Ungarn wird auf einer Großbildleinwand übertragen. Einlass ist ab 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Auch dort gelten die Corona-Bestimmungen.

Wer bereit ist ein Stück zu fahren, kann das Spiel auch in der Musikmuschel in Graal Müritz anschauen. Dort wird das Deutschlandspiel ebenfalls ab 21 Uhr gezeigt. Der Eintritt ist frei. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln.

Wismar

Das Deutschlandspiel wird in Wismar wieder im Biergarten vor der Markt- und Eventhalle am Alten Hafen live auf einer großen Leinwand übertragen. Es gibt vor Ort Essen und Getränke. Da es sich um einen Biergarten handelt, ist kein Test nötig. Der Eintritt ist frei.

Greifswald

Das italienische Restaurant „La Piazza“ am Greifswalder Marktplatz überträgt das Deutschlandspiel am Mittwoch auf einem Fernseher auf der Terrasse.

Auch die Domburg bietet draußen und somit ohne Testpflicht Public-Viewing an, direkt auf der Rasenfläche vor dem Greifswalder Dom.

Falls das Wetter nicht mitspielt, gibt es mehrere Möglichkeiten für getestete, genesene oder geimpfte Personen das Spiel in Greifswald drinnen zu verfolgen. Das ist in der Brasserie Hermann möglich, in der es einen separaten Raum gibt, wo das Spiel übertragen wird. Auch im Logenhaus und im CoMix wird das Spiel übertragen.

Stralsund

Die Brasserie am Neuen Markt war schon zum Spiel am Samstag beliebt und wird auch das Spiel am Mittwoch um 21 Uhr zeigen. Dort gibt es die Möglichkeit im Biergarten oder im Wintergarten einzukehren. Wer sich einen Platz sichern möchte, sollte vorher unter der Telefonnummer 03831 703514 reservieren.

Neben der Sportsbar Allstars kann man auch im Speicher 8, beim Dolden Mädel oder auch in der Gastwirtschaft „Zum schwarzen Hacken“ das Spiel gegen Ungarn anschauen.

Rügen

Eine größere Public-Viewing Möglichkeit gibt es aktuell nur auf Rügen, in der Waldbühne in Bergen. Dort sind mehrere Hundert Zuschauer erlaubt. Ab 18 Uhr moderiert Basti Retzlaff. Der Eintritt ist frei. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0151 28588588.

Im Ostseebad Binz übertragen unter anderem das „Bistro Cappucino“ und das „Ristorante Rialto“ alle Spiele.

