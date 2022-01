Wismar

Am Mittwoch sind in Wismar unbekannte Täter in einen Baustellencontainer eingebrochen und haben technische Hilfsmittel gestohlen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Im Zeitraum vom Dienstagabend bis Mittwochmorgen sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer eingebrochen, der sich auf einer Baustelle in der Straße Hinter dem Lembkenhof befand. Nach Angaben der Wismarer Polizei wurde aus den Containern Computertechnik gestohlen. Der Schaden wird auf 1300 Euro geschätzt.

Die Wismarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter folgender Rufnummer zu melden: 03841 203 0. Alternativ können Zeugen sich auch bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle melden.

Von OZ