Wismar

Ausgerechnet die Bundeshauptstadt Berlin wirbt im großen Stil für Wismar. Auf großflächigen Werbeträgern lautet die Frage: „Was verbindet unsere Kitas mit Wismar?“ Die Antwort wird mitgeliefert: „ Berlin hat seit 2012 mehr Kita-Plätze geschaffen, als Wismar Einwohner hat: 50 000.“

Für Wismar eine tolle Werbung. Das Foto mit dem Alten Hafen, Wasser, dem Holzkutter und dem alten Zollhaus macht Lust auf die Hansestadt. Doch wie kommt es dazu? Thorsten Metter von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: „Die Idee dahinter war, die relativ abstrakte Zahl von 50 000 zu veranschaulichen. Wismar ist eine der Städte, die von der Größe her infrage kamen und nach unserer Einschätzung vielen Berlinern bekannt ist.“

Berlin könne mit dem Vergleich deutlich machen, dass eine große Anzahl an Kita-Plätzen geschaffen wurde. „Wir haben uns aber auch für Wismar entschieden, weil es für uns eine sympathische Stadt ist, mit der wir Positives verbinden: insbesondere die wunderschöne Altstadt, den Hafen und die Ostsee. Und ganz klar ziehen wir lieber einen Vergleich mit einer schönen Stadt“, ist Thorsten Metter voll des Lobes.

Bürgermeister freut sich

In Wismar kommt die Aktion gut an. Bürgermeister Thomas Beyer: „Es freut uns natürlich, dass in Berlin Werbung für Wismar gemacht wird. Aber die Hansestadt Wismar ist ja auch eine wirklich schöne Vergleichsgröße.“

Thorsten Metter ist überzeugt, dass sehr viele Berliner Wismar kennen. „Wenn nicht, sollten sie nach den Corona-Einschränkungen hinfahren.“ Die Aktion läuft seit dem 30. November in Berlin. Die Bundeshauptstadt zählt rund 3,78 Millionen Einwohner, Wismar zählt mit Stand vom 7. Dezember 41 721 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Weitere 1097 kommen mit einer Nebenwohnung hinzu.

Werbung an 700 Stellen

Die sogenannten Mega-Lights sind mit einer Größe von über 2,50 Meter aufmerksamkeitsstarke Werbeträger. „Wir haben circa 700 Flächen im Stadtgebiet gebucht“, so der Mitarbeiter der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Außerdem werde auf Twitter, Instagram, Facebook auf den Vergleich zwischen Berlin und Wismar aufmerksam gemacht.

Berlin wächst und soll eine familien- und kinderfreundliche Stadt bleiben. Seit 2012 werde verstärkt in den Kita-Ausbau investiert. „Insgesamt hat Berlin seit dem Start des Landesprogramms zum Kita-Ausbau ‚Auf die Plätze, Kitas, los!‘ rund 50 500 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen und erhalten. Dafür hat das Land rund 12 000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher eingestellt“, teilt die Stadt mit.

Ähnliches nimmt auch die Hansestadt für sich in Anspruch. Bürgermeister Thomas Beyer ist überzeugt: „ Wismar braucht sich bei einer Betreuungsquote von annähernd hundert Prozent auch bezüglich der Kitaplätze nicht zu verstecken.“

Aktuell gibt es in Wismar 27 Einrichtungen für Kinder. In der Krippe werden 540 Kinder betreut, im Kindergarten 1432 und im Hort 1181 Mädchen und Jungen. Am Lembkenhof wird gerade die 28. Kita für 24 Krippen- und 60 Kindergartenkinder gebaut.

2018 öffnete die Kita „Siebenschläfer (117 Plätze) am Friedenshof, im Frühjahr 2019 ist die Kita „Stadtspatzen“ (90 Plätze) beim Mühlenteich hinzugekommen, im Herbst 2019 öffnete Kita „Bunte Stifte“ (84 Plätze) am Altstadtring.

Von Heiko Hoffmann