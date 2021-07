Wismar/Blowatz

„Ich möchte anderen Menschen Mut machen ...“, erzählt Birgit Klutzeweit. Sie geht mit ruhigen Schritten über den Wismarer Friedhof. Vor wenigen Tagen hat sie die Abschlussprüfung zur Fachfrau für Bestattungswesen bestanden. Nun bereitet sie mit ihren Kollegen eine Trauerfeier vor.

Wenn Birgit Klutzeweit von ihrem neuen Beruf erzählt, erntet sie regelmäßig erstaunte Blicke: „Die Menschen ziehen den Hut und sagen, sie könnten das nicht“, berichtet sie. Und die Bewunderung steigt, wenn die 46-Jährige von der Arbeit erzählt. „Ich kann ohne große Worte den Menschen noch etwas Gutes tun!“

Burn-out in der Pflege

Verstorbene auf ihrem letzten Weg begleiten – für Birgit Klutzeweit war der Weg zum Traumberuf ungewöhnlich. „Ich habe jahrelang in der Pflege und in der Eins-zu-Eins-Betreuung für Menschen mit Handicap gearbeitet“, berichtet sie. Dann kam der Burn-out, die totale körperliche und seelische Erschöpfung im Pflegeberuf. Der Moment, in dem Birgit Klutzeweit nach der Arbeit nur noch mit starrem Blick am Küchentisch saß. „Ich habe nie gewusst, was Burn-out ist. Das zieht einem komplett den Boden unter den Füßen weg!“

Sie weiß, dass der alte Job sie in diese Situation gebracht hat. „Ich habe wirklich nach den Stunden gejagt. Das wurde nach Stunden bezahlt. Wenn etwas ausgefallen ist, dann haben die Stunden gefehlt.“ Und damit das Einkommen. Ein ständiger Wettlauf mit der Zeit.

Und sie hat sich ständig Gedanken um die zu Pflegenden gemacht. Sie lebte in Berlin, die Arbeit war oft nicht zu schaffen. Dann hat sie sich gesorgt und die Gedanken mit nach Hause genommen. Und hat nach Feierabend den Menschen weitergeholfen, auf Kosten der eigenen Gesundheit. Vier Jahre war sie mit der Diagnose Burn-out zu Hause. Es war klar, eine Rückkehr in den Pflegeberuf würde der Gesundheit nicht guttun.

Neuanfang an der Ostsee

Die 46-Jährige ist von der Großstadt Berlin ins beschauliche Blowatz gezogen. „Ich habe für mich beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann“, erzählt sie. Anderen, denen es ähnlich geht, möchte sie Mut machen, diese ersten Schritte zu gehen und dran zu bleiben. Mut machen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, solange es noch geht. Sie ist auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive im Wismarer Jobcenter bei Fallmanager Axel Reinick gelandet.

Der hat ihr eine Umschulung angeboten, sie hat nachgefragt, welche es geben würde. Er hat einige aufgezählt, unter anderem das Berufsbild Bestatter. „Das blieb irgendwie im Kopf hängen.“ Der Fallmanager war skeptisch – ein ungewöhnlicher Berufswunsch für eine 46-jährige Quereinsteigerin. Sie hat sich nach einem Praktikumsplatz umgesehen und vier Wochen bei Boris Bansemer vom Bestattungsinstitut „Abendfrieden“ gearbeitet. „Es hat mir sehr, sehr gut gefallen“, erzählt sie.

Liebe und Achtung

Das war vor etwas über zwei Jahren. Mit Axel Reinick vom Jobcenter hatte sie einen starken Partner, das Amt hat den Führerschein und die große Umschulung mit Berufsschule in Bayern möglich gemacht. Auf die Frage, ob der Einstieg in den Beruf, ob ihr die Arbeit mit den Verstorbenen schwer fiel, kommt ein klares „Nein!“ Die Umschulung war eine sofortige innerliche Ja-Entscheidung. „Sonst hätte ich das nicht gemacht.“

Birgit Klutzeweit spricht mit unglaublich viel Achtung von ihrer Arbeit und den Toten. Sie erzählt von Verstorbenen, um die sich offensichtlich zu Lebzeiten lange niemand gekümmert hat. Denen kann sie noch etwas Gutes tun. Birgit Klutzeweit wäscht sie, zieht sie wieder schick an, frisiert sie und bettet sie ein für ihren letzten Weg.

Fachkräfte fehlen

Sie lächelt: „Ich habe es mir schon angewöhnt, ich rede immer mit den Verstorbenen. Ich weiß, dass da im Körper keiner mehr drin ist. Aber ich weiß nicht, ob die Seele noch da ist.“ Der Unterschied zum vorherigen Pflegeberuf ist groß. „Es ist ein Unterschied, ob man lebende Menschen vor sich hat oder Verstorbene.“ Bei einem Verstorbenen hat sie die Gewissheit, dass der Mensch jetzt seinen Frieden gefunden hat. Dass er keine Schmerzen mehr hat.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Boris Bansemer hat die junge Frau nach der Umschulung übernommen. Fachkräfte fehlen, die Arbeit nimmt zu. „Seit 2006 gibt es die Ausbildung“, sagt er. In der Klasse von Birgit Klutzeweit gab es nur einen weiteren Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern. Axel Reinick vom Jobcenter vermittelt gerne Umschulungen in so ungewöhnliche Berufsbilder wegen der besseren Vermittlungschancen. Aber Bestatter: Das könnten die meisten sich nicht vorstellen.

Von Nicole Hollatz