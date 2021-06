Wismar

Dr. Maik Springmann sagt: „Das waren die ersten Tage, die ich mit Besuchern im Museum erlebt habe.“ Für ihn ist das ein noch ungewohntes Gefühl, denn mitten im Corona-Lockdown, im Januar, übernahm der Fachmann als neuer Leiter die Verantwortung für das Technische Landesmuseum Phantechnikum in Wismar. Und durfte demzufolge bislang kein Publikum begrüßen. „Seit dem 8. Juni haben wir nun endlich wieder geöffnet“, sagt der Archäologe, Historiker, Sportwissenschaftler und Forschungstaucher Dr. Springmann.

„Es war ein verhaltener, ruhiger Start“, berichtet der 53-Jährige. Schließlich seien noch nicht viele Urlauber im Land, die Schulferien beginnen erst in ein paar Tagen und die Leute müssten auch erst einmal nach so langer Schließzeit der Museen realisieren, dass die Häuser nach und nach die Tore wieder aufschließen.

Mit VR-Brille auf dem Mond rumlaufen

Der Museumsleiter läuft derzeit häufig durchs Phantechnikum, durch Dauer- und Sonderausstellungen, prüft, ob alles funktioniert, fragt seine Mitarbeiter, ob beispielsweise die Bildschirme in den Ausstellungen laufen und schaut, ob die Virtual-Reality-Brille beim Mondauto Bilder liefert. Das Mondauto ist ein etwa drei Meter langer Nachbau des Lunar Roving Verhicle (LRV) – eine Leihgabe – mit dem vor 50 Jahren amerikanische Astronauten emissionsfrei über den Mond rollten.

Nun können Gäste mithilfe der VR-Brille virtuell auf dem Erdtrabanten herumflitzen. Die Spitzengeschwindigkeit der originalen Mondautos, drei gab es von den Amerikanern und sie „parken“ immer noch rund 380 000 Kilometer von der Erde entfernt, betrug 13 km/h.

Echter Mondstein ist zu sehen

„Richtiges Gestein vom Mond zeigen wir auch in der Sonderausstellung ‚Wettlauf zu den Sternen – 60 Jahre bemannte Raumfahrt‘.“ Der Stein vom Mond hat allerdings nicht die Größe eines Findlings, sondern wiegt zarte 2,8 Gramm, ist etwa zwei mal zwei Zentimeter groß und vielleicht einen Millimeter dick. Ein Vergrößerungsglas macht ihn in seinem gläsernen Schaukasten größer und seine Schraffuren und Färbungen sichtbarer. Der Stein stammt allerdings nicht, wie ursprünglich verkündet, von einer Apollo-Mission, sondern von einem Fund im afrikanischen Mali, was ihn jedoch nicht weniger echt macht.

Die Raumfahrtschau zeigt außerdem unter anderem den sowjetischen Orlan-Raumanzug, den die Kosmonauten für ihre Außenbordeinsätze überstreifen. Auch eine künstliche Nase, die für den deutschen Astronauten Gerhard Reiter (1937–2019) von der RST in Warnemünde entwickelt wurde, wird gezeigt. Das ist nun keine Gesichtsnase, sondern gemeint ist ein Gerät, das die Luft in der Raumstation „erschnüffelt“ und Unregelmäßigkeiten sofort „riecht“, etwa wenn ein Kabel schmoren sollte.

Mit einem Helikopter auf Rundflug

Eine zweite Sonderschau, mit der das Phantechnikum landen möchte, nennt sich „Der Traum vom Fliegen“. Es geht unter anderem um Untersuchungen zum Bodeneffektgerät der Universität Rostock, das in den 1990er Jahren die Fährschifffahrt revolutionieren sollte, indem es drei bis fünf Meter über dem Wasser fliegen sollte. „Das reale Bodeneffektfahrzeug Hydrowing können Gäste auf dem Außengelände betrachten“, sagt Dr. Springmann. Ein Simulationsgerät zum Training von Bodeneffektgerätpiloten wurde dem Museum vom Fraunhofer-Institut Graphische Datenverarbeitung Rostock überlassen. „Wir freuen uns immer auch über Objekte von Projekten der Universitäten und von Instituten, die für uns wertvoll sind, auch wenn die Projekte wieder eingestellt wurden – wie beim Bodeneffektfahrzeug.“ Auch das sei Technikgeschichte, die zu MV gehöre.

Achtung! Gäste werden gebeten, bis auf Weiteres einen negativen Corona-Test vorzulegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Geimpfte und Genesende können das Museum ebenfalls betreten. Es gelten die derzeitigen Corona-Hygiene-Regeln, so muss im Gebäude der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

In einem Helikoptersimulator von Airbus geht’s nur ein paar Meter weiter auf einen Rundflug. Thema ist in der Schau auch ein Luftwettkampf, der 1913 durchgeführt wurde. „Drei Doppeldecker und drei Eindecker flogen damals von Lübeck über Schwerin nach Wismar und zurück – das sorgte für Volksfeste.“

Weitere Ausstellung in Planung

Eine weitere Dauerausstellung ist in Planung. Auf dem Dachboden sollen gut 50 historische Fahrräder gezeigt werden. Es sind die Exemplare eines Privatsammlers, die die Fahrradtechnikgeschichte der vergangenen 200 Jahre spiegelt, beispielsweise Fahrräder aus dem Zweiten Weltkrieg, die für Einsätze an der Front gedacht waren. Vor Kurzen kam noch ein besonderes Rad hinzu: Ein Rennrad aus DDR-Zeiten, auf dem einst Jan Ullrich, der die Tour de France 1997 gewann, trainierte. „Sein ehemaliger Trainer Peter Sager hat es uns geschenkt.“

Dr. Springmann steht noch beim Mondauto. Die VR-Brille hat er abgelegt. Der Mond beeindruckt ihn, seitdem die Schau in seinem Haus aufgebaut wurde. „Ich habe festgestellt, dass ich jetzt abends den Mond intensiver als sonst anschaue, wenn er zu sehen ist“. Nur die „Parkplätze“ der originalen Mondautos, die im Trailer der Animation auftauchen, hat er noch nicht entdeckt.

Von Klaus Amberger