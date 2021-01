Die Pastorin Cornelia Ogilvie ist Krankenhaus-Seelsorgerin in Wismar und Schwerin. Im Interview berichtet über ihre Arbeit in der Pandemie-Zeit, wie schwer es für sie war, über Weihnachten nicht helfen zu können und welche neuen Wege sie durch das Verbot von Gottesdiensten in der Schweriner Kapelle geht.