Wismarerin durchlebt sechs Fehlgeburten und ein Sternenkind – und gibt nicht auf

„Am 30. Dezember 2008 ist mein Sohn zur Welt gekommen und gestorben.“ Anke Hoffmann erzählt über die schlimmste Zeit ihres Lebens, über abgrundtiefe Trauer, den langen Weg hinaus und darüber, dass ein Menschenkind, egal wie klein, nicht zu ersetzen ist. Mit nichts und niemandem.

Sechs Fehlgeburten hat die inzwischen 40-jährige Wismarerin durchlebt, immer voller Hoffnung, Angst und Trauer. Wie viele andere Frauen in dieser Situation hat Anke Hoffmann bei sich selbst die Schuld gesucht, dachte, sie hätte zu viel gearbeitet oder sich nicht genug geschont.

„Für mich ist die Welt zusammengebrochen“

Im vierten Schwangerschaftsmonat mit Sohn Avi bekam sie wieder starke Blutungen und musste ins Krankenhaus, sie durfte nur noch liegen. Dann platzte die Fruchtblase. Anke Hoffmann: „Die Geburt wurde eingeleitet, er wurde immer schwächer.“

Am 30. Dezember, um kurz nach Mitternacht hat sie ihren Sohn zur Welt gebracht, in der 27. Schwangerschaftswoche. Er hat 512 Gramm gewogen. Die Chance, dass so ein kleines Frühchen überlebt, stand 50 zu 50.

„Er war so groß wie meine Hand, aber es war alles dran, jedes Fingerchen, jeder Zeh. Ich durfte ihn in den Arm nehmen zum Abschied. Ich konnte gar nicht glauben, dass er nicht atmet. Für mich ist die Welt zusammengebrochen.“

Tiefes Loch trotz liebevoller Familie

Am Silvestertag ist sie nach langer Zeit im Krankenhaus wieder nach Hause gekommen zu ihrem Mann und den beiden großen Kindern. Ohne Baby. Während alle anderen den Jahreswechsel feierten, war in ihrem Innersten alles leer, alles schwarz. Sie konnte weder essen noch duschen noch sich um die Familie kümmern. „Nichts. Einfach nichts. Nur im Bett liegen. Man gibt sich komplett auf. Nicht einmal die Kinder und der Mann, die einem so viel Liebe entgegenbringen, können einem da raushelfen.“

Ihr Frauenarzt riet ihr, professionelle psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Inzwischen weiß sie, dass das gut gewesen wäre für die Trauerbewältigung. Um bewusst durch die Trauer zu gehen. Damals wusste sie das nicht, sie hat sich auf die Idee des „Ersatzbabys“ fixiert, wollte so schnell wie möglich wieder schwanger werden.

Zum Glück überwies der Arzt sie endlich zum Humangenetiker, um die Ursache für die Fehlgeburten und die Totgeburt zu klären. „Ich habe eine Faktor-II-Mutation. Wenn ich schwanger werde, bilden sich Blutgerinnsel, der Körper stößt das Baby ab!“, erzählt Anke Hoffmann von der Diagnose. Eine Veränderung im Erbgut, die mit Gerinnungshemmern medikamentös behandelt werden kann.

Ein neues Baby als Ersatz?

Ihr Mann hat sie mit einem Heiratsantrag abgelenkt, Anke Hoffmann konnte die Hochzeit planen und sich freuen: „Ich war schwanger zur Hochzeit.“ Diesmal ging dank Gerinnungshemmer alles gut. „Ich war trotzdem in einem psychologischen Dilemma. Ich wollte einen Jungen, meinen Avi!“ Es wurde ein wunderbares, ein gesundes Mädchen. Anke Hoffmann weiß inzwischen, dass sie spätestens da therapeutische Hilfe gebraucht hätte.

Denn es fiel ihr erst einmal schwer, sich über das Baby, das „nur“ ein Mädchen war, zu freuen. „Nun ist sie mein Schatz, mein ein und alles! Und sie ist definitiv kein Ersatz. Man kann einen Menschen nicht ersetzen.“ Die Gedanken an Avi bleiben: „Ich frage mich, wie er jetzt aussehen würde, wie sein Charakter wäre.“

Anke Hoffmann hat sich den Namen ihres Sohnes auf die Haut tätowieren lassen. Lange Zeit kam jedes Jahr ein Stern zum Gedenken an ihn dazu. Sterne für das Sternenkind. Damit hat sie inzwischen aufgehört: „Er ist auch so in meinem Herzen.“

Von Nicole Hollatz