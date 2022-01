Wismar

„Meinem kleinen Sohn habe ich gesagt, dass ich einen Troll in mir habe. Mit dem muss ich kämpfen, weil der mich ganz doll ärgert. Und dass er mir die Haare rausreißen wird … aber ich werde stärker sein als er!“

Die Diagnose Brustkrebs kam am 2. November 2016

Am 2. November 2016 bekam Kathrin Möller die Diagnose Brustkrebs. Bei einer Routineuntersuchung wurde etwas entdeckt, was erst für eine Zyste gehalten wurde, eine ungefährliche, mit Flüssigkeit gefüllte Blase. Aber es war Krebs. „Triple-negativ, eine der gefährlichsten Arten von Brustkrebs.“

Was macht diese Diagnose mit einer Frau, 43 Jahre alt, die mit Familie, Freunden und dem Traumjob in einem großen Supermarkt voll im Leben steht? „Ich dachte, mein Mann ist alt genug, der kann auch ohne mich. Für den 14-Jährigen ist das nicht gut, so mitten in der Pubertät, aber es wird gehen müssen. Aber der Kleine, der ist erst sieben …“

Keine Zeit zum Verarbeiten, medizinisches Räderwerk startet sofort

Nein, das wird kein Drama. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, beim Lesen weinen zu müssen. Beim Erzählen, beim Zuhören und Aufschreiben flossen genauso Tränen in den Text. Nein, das wird die Geschichte einer starken Frau, die mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Lebensmut ansteckt! „Da musst du durch … irgendwie …“, sagt Kathrin Möller leise und lächelt.

Nach der Diagnose begann das medizinische Räderwerk zu laufen. „Ich hatte auf einmal eine Liste zum Abarbeiten“, erzählt die Wismarerin vom Termin im Schweriner Brustkrebszentrum. Es musste untersucht werden, ob der Krebs schon gestreut hat. Über acht Stunden war sie in der Klinik. „Ich hatte gar nicht die Zeit, das zu verarbeiten.“

„Auf die Brust kann ich verzichten, auf die Organe nicht“

Der Kampf mit dem Troll begann mit monatelanger Chemotherapie. „Eine neoadjuvante Chemo vor der Operation. Es wird geguckt, ob der Krebs auf die Medikamente anspricht.“ Falls er streut, falls Organe befallen sind. „Auf die Brust kann ich verzichten, auf die Organe nicht.“ Der Tumor reagierte und schrumpfte. Das machte Hoffnung.

Kathrin Möller erzählt von den besonderen Dingen, die sie mit Familie, den Freunden und Kolleginnen immer vor der nächsten Chemo gemacht hat. Sie erzählt von ihren starken Söhnen, dem wunderbaren Mann, von den Freunden und Kollegen, die sie durch die Zeit getragen haben. „Ich musste nie alleine zu einem Untersuchungstermin.“

Positives Umfeld ist „das Wichtigste in solch einer Zeit“

Sie erzählt von den wunderbaren Menschen um sich herum, der engagierten Gynäkologin, der lieben Taxifahrerin, den herzlichen Schwestern. „Das ist das Wichtigste in solch einer Zeit. Man muss sich ein positives Umfeld schaffen.“ Ob sie Angst hatte? „Man hat Angst, so viel Angst. Aber es ist gut, wenn da jemand neben einem liegt, an dem man sich ankuscheln kann wie ein kleines Baby.“

Die Chemo ging über Monate. Erst im Vier-Wochen-Rhythmus, dann jede Woche. Ingwertee, tagelang vor jeder Chemo, und Massen an Tabletten halfen, die Übelkeit in den Griff zu bekommen. „Und dabei hasse ich Tabletten zu nehmen und mag keinen Ingwertee“, schmunzelt Kathrin Möller. Aber besser, als sich die Seele aus dem Leib zu kotzen. Körperlich ist man während dieser Zeit sowieso am Ende.

Komplikationen bei der OP – künstliches Koma

Die Haare hat der kleine Sohn ihr abrasiert, bevor sie ausfallen konnten. Mit Papas Hilfe, damit der böse Troll nicht an die Haare kommt. „Ich wollte keine Perücke!“ Sie trug das Piratentuch ihrer Schwester. „Dazu große Creolen und viel Farbe im Gesicht!“ Bei der Chemo lernte sie eine Patientin, Conny, kennen und schätzen. Gleicher Krebs, ähnliche Lebenssituation. Seitdem hatten die beiden immer zusammen ihre ambulanten Termine zur Chemotherapie in Schwerin.

„Bei der Operation gab es dann Komplikationen“, erzählt Kathrin Möller. Luftröhrenschnitt, Nachblutungen, ein Tag künstliches Koma, eine beim Intubieren aufgerissene Luftröhre: „Auf einmal begann mein zweiter Überlebenskampf.“ Fünf Wochen lag sie im Krankenhaus, teilweise auf der Intensivstation. Normalerweise beträgt die Liegezeit bei solch einer Krebs-OP nur drei Tage.

Eine der Schwestern bemerkte, dass Kathrin Möller psychisch immer mehr abbaute und empfahl der ganzen Familie eine Psychologin. Das half, auch den Söhnen. „Eigentlich sollten Krebspatienten immer eine psychoonkologische Beratung bekommen. Aber diese Fachleute sind in Mecklenburg-Vorpommern noch rar gesät.“

Darüber zu sprechen hilft – auch mit der Selbsthilfegruppe

Für Kathrin Möller ging es nach dem Krankenhaus weiter mit vier Wochen Bestrahlung und einer weiteren Operation an der Luftröhre in einer Spezialklinik in Essen. Wie man das alles übersteht? „Ich war schon immer ein lebensfroher, ein lebensbejahender Mensch. Und wir unterstützen uns alle gegenseitig.“ Auch darüber zu sprechen half, beispielsweise in der Wismarer Selbsthilfegruppe.

Immer mehr Frauen in Mecklenburg-Vorpommern erkranken an Brustkrebs In Deutschland leben etwa fünf Prozent der Bevölkerung mit oder nach einer Krebsdiagnose, so das Robert-Koch-Institut, und damit so viele wie nie zuvor. Die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist Brustkrebs. Jährlich erkranken hierzulande etwa 70 000 Frauen neu – Tendenz steigend, wie Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse zeigen. Demnach nahm die Zahl betroffener Frauen von 2010 auf 2020 bundesweit um rund 55 Prozent zu. In Mecklenburg-Vorpommern war der Anstieg mit 63 Prozent noch stärker. Die KKH informiert: „Zu den Gründen für die Zunahme an Brustkrebs zählt unter anderem, dass weiterentwickelte Diagnostik und Therapien die Überlebenschancen für erkrankte Frauen erheblich verbessert haben. Eine weitere Ursache ist die fortschreitende Alterung der Bevölkerung, wodurch auch die Zahl der Krebsfälle automatisch steigt. Das Risiko, zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter.“ Die Krankenkasse empfehle die regelmäßige Krebsvorsorge. „Das gilt besonders für Frauen, in deren Familie nahe Verwandte wie Großeltern, Eltern oder Geschwister unter Brustkrebs leiden oder litten. Das Abtasten der Brust sowie der Lymphknoten von einem Gynäkologen kann von gesetzlich krankenversicherten Frauen ab 30 Jahren im Rahmen der Krebsfrüherkennung einmal jährlich in Anspruch genommen werden.“ Die Daten der KKH zeigen, dass es hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Rückgang von mehr als zehn Prozent von 2010 auf 2020 gab – weniger Frauen nahmen die Vorsorge in Anspruch. In MV sei allerdings die Zahl der Frauen um zwölf Prozent angestiegen, die zum Mammografie-Screening überwiesen wurden – im Gegensatz zum Bundestrend, wo die Zahlen gesunken sind. Die spezielle Röntgenuntersuchung für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren wird seit 2008 angeboten und hilft, Brustkrebs im Frühstadium zu entdecken. Denn je früher Brustkrebs erkannt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Behandlung und vollständigen Heilung. Auf der Webseite des Bundesverbandes Frauenselbsthilfe Krebs (FSH) unter www.frauenselbsthilfe.de sind die regionalen Selbsthilfegruppen zu finden (Kontakt, Gruppen vor Ort).

Die Arbeit war ihr immer wichtig. 2018, nach der Reha, hat sie wieder angefangen zu arbeiten, nach dem Hamburger Modell. Langsam wieder einsteigen, man kommt nach so einem Kampf nicht mehr auf 100 Prozent Leistung. „Aber ich lass’ auch nicht mehr alles mit mir machen. Durcharbeiten zu Feiertagen und Überstunden gibt es nicht mehr, die Familie geht vor!“ 2019 hat sie wieder voll gearbeitet. „Aber ich habe gemerkt, ich habe nur noch funktioniert, ich hatte keine Kraft mehr für den Alltag.“

Der Krebs kam im Mai 2020 wieder

Bei der Nachkontrolle im Mai 2020 fanden die Fachleute einen Tumor in der Brust, schnell wachsend und aggressiv, wieder triple-negativ. Im Lymphknoten war eine Metastase. Die Tortur begann von vorne, mitten in der Coronazeit. Am 12. Juni 2020 wurde Kathrin Möller operiert. „Auf der normalen Station war nach der OP kein Platz für mich, also bin ich auf der Entbindungsstation gelandet. Die Wehen der Frau neben mir haben mich gut abgelenkt, so dass ich gar nicht um meine Brust trauern konnte.“ Eine skurrile Situation „dank“ Corona: Die schwerkranke Krebspatientin bringt die werdende Mutter zum Kreißsaal.

Nach der Heilungsphase begann die Chemotherapie – 18 Wochen, teilweise mit gleichzeitiger Bestrahlung, bis zum 23. Dezember 2020. „Das Weihnachtsfest habe ich noch durchgehalten, danach lag ich erschöpft bis Anfang Januar nur im Bett“, erzählt Kathrin Möller. „Man braucht viele Erholungsphasen, aber man muss versuchen, sich aufzurappeln.“ Sie ist viel zu Fuß unterwegs. „Meine Angst war: Wenn ich mich hinlege, dann ringt mich der Krebs nieder.“

Krebs in der Coronazeit – der Sohn weinte vor Angst

Der „Lütte“, inzwischen schon 11, meinte, dieses Mal solle Mama ihm die Wahrheit sagen, wenn es wieder Krebs ist. Er ging zeitweise nicht zur Schule, um die Mama vor einer Coronainfektion zu schützen. Für sie war es hart, bei schwindenden eigenen Kräften das Kind zu unterrichten – die Lehrer halfen aus der Ferne. Dann ist er wieder zur Schule. Nach einer Woche gab es Coronafälle in der Klasse. „Er weinte, weil er Angst hatte, dass er mir Corona nach Hause bringen könnte.“ Inzwischen ist die Familie geimpft – eine Sorge weniger.

Gefragt, was sie anderen Frauen ans Herz legen möchte, ist die Botschaft klar: Beobachtet euren Körper, nutzt Vorsorgeuntersuchungen. Nehmt Probleme und Beschwerden ernst und lasst alles abklären! Denen, die mit Krebspatientinnen zu tun haben, möchte sie auch etwas sagen. „Frauen verstecken ihre seelischen und körperlichen Narben gerne unter Make-up und Mode. Sie tun es für ihre Seele und damit nicht jeder gleich sieht, dass sie krank sind.“ Wenn eine Frau dann sagt, dass sie nicht mehr könne, fehlt mitunter das Verständnis: „Wieso? Du siehst doch gut aus. So schlimm kann es nicht sein …“

Der Krebs gilt als unheilbar, der „Troll“ in ihrem Körper schläft

Inzwischen gilt der Krebs von Kathrin Möller als unheilbar, sie ist erwerbsunfähig, muss alle drei Wochen zur Antikörpertherapie. Der Troll in ihrem Körper schläft. Wie tief und wie lange, kann niemand wissen. „Die Frage ist, wie lange kann man den Krebs aufhalten. Ich konnte den 18. Geburtstag meines großen Sohnes erleben. Ich würde auch gerne den Kleinen noch so lange begleiten dürfen.“ Vielleicht sogar erleben, wenn die Jungs heiraten. Vielleicht sogar Oma werden. Mit der Antikörpertherapie und den engen Vorsorgeuntersuchungen stehen die Chancen gut. Mit Lebensmut und Herzlichkeit sowieso.

Von Nicole Hollatz