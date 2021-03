Für ihren krebskranken Mann will Monika Moll aus Wismar nach einer Impfeinladung aus Schwerin einen Termin vereinbaren – seit einer Woche erfolglos. An der Hotline wird sie stundenlang vertröstet. Sie sagt, mit Tränen in den Augen: „Das Gesundheitswesen in Deutschland ist am Boden.“ Die Angst um ihren Liebsten zerfrisst sie.