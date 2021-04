Wissenschaftler in MV für harten Lockdown: „Je früher, desto besser“

Greifswald

Ein harter und sofortiger Lockdown ist aus Sicht des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali unumgänglich, um in der dritten Welle eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. „Für jede Woche, die die Entscheidung verschoben wird, verlängert sich die notwendige Dauer des Lockdowns um weitere zehn Tage“, mahnte Kaderali schnelle Entscheidungen an. Er hatte gestern neueste Modellrechnungen zur Infektionsentwicklung in MV vorgelegt.

Harter Lockdown für mehrere Wochen

Allerdings wird ein harter Lockdown nicht innerhalb von zwei Wochen zu einer deutlich verbesserten Lage führen, bremste der Experte zu überzogene Erwartungen an die Effekte. Würden die Kontakte umgehend um ein Drittel und damit auf das Januar-Niveau reduziert, müsste der Lockdown über zwei Monate gehalten werden, um Mitte Juni den Inzidenzwert von 50 zu unterschreiten.

Im Januar waren Friseure sowie der Handel bis auf Supermärkte, Drogerien, Banken und Post geschlossen. In den Schulen wurden nur Abschlussklassen in Präsenz unterrichtet. Kitas waren für Eltern geöffnet, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen konnten.

Starke Belastung der Kliniken erwartet

Mit einer Reduzierung der Kontakte um 50 Prozent und damit auf das Niveau vom März 2020 könnte nach etwa fünf Wochen die Inzidenz von 50 erreicht werden. In beiden Szenarien wären die Intensivbettenkapazitäten in MV sehr stark be-, aber nicht überlastet. In Spitzen würden in etwa 120 bis 125 Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Derzeit sind es 74.

OZ-Umfrage: Schwesig plant einen scharfen Lockdown in MV ab Montag. Was halten Sie davon?

Zu frühe Öffnungen vermeiden

„Je entschlossener und härter jetzt gehandelt wird, desto früher sind Öffnungen möglich“. Zu frühe Lockerungen sollten allerdings unbedingt vermieden werden, um einen Jo-Jo-Effekt zu verhindern, so Kaderali. Eine bedeutende Rolle bei der Entscheidung werde der Impffortschritt spielen.

Aktuelle Schutzmaßnahmen: Besserung erst im August

Düsterer sieht die Modellberechnung aus, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen auf dem jetzigen Niveau gehalten werden. In diesem Fall würde bis zum Juni die Sieben-Tage-Inzidenz auf Werte von 250 bis 300 klettern. In den Krankenhäusern wäre die Belastungsgrenze mit bis zu 180 Intensivpatienten überschritten. Erst Anfang August würden durch den einsetzenden Impfeffekt die Inzidenzzahlen auf das derzeit aktuelle Niveau sinken.

Von Martina Rathke