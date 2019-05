Warnemünde

Ein Duell unter Geschwistern, eng und mit vollem Einsatz geführt – das kann brenzlig werden: Zum Auftakt der OZ-Golftour 2019 in Warnemünde lief zum Glück alles friedlich ab, wenn es auch eine kleine verbale Spitze gab. Mit Matthias Wißotzki (35) gewann der ältere der beiden Wittenbecker Brüder die erste Station der renommierten Serie – mit nur einem Schlag Vorsprung vor Christian Wißotzki (33).

„Das genieße ich sowas von...“

Und der Große wollte seine Freude bei der Siegerehrung abends im Hotel Neptun auch gar nicht verbergen: „Endlich mal wieder gegen meinen Bruder zu gewinnen, das genieße ich sowas von..., das ist der absolute Hammer“, sagte Matthias Wißotzki, als junger Informatik-Professor der Hochschule Wismar sonst eher ein ruhiger Vertreter.

Den Dominator bezwungen

Verständlich war der Jubel allemal, ist sein Bruder Christian Wißotzki doch seit Jahren der dominierende Golfspieler in MV. 2017 und 2018 gewann der Sportkaufmann die OZ-Golftour und er ist auch der amtierende Herren-Landesmeister. In Warnemünde leistete er sich aber ein paar überraschende Fehler zuviel, so dass er mit einer 82er-Runde auf dem Par-72-Kurs letztlich einen Schlag hinter seinem Bruder lag. Dritter wurde Axel Hoffmeister ( Warnemünde/83 Schläge). „Für die Tour ist natürlich alles offen. Aber es ist ein gutes Gefühl nach dem 1. Spieltag zu führen. Das ist immer eine Top-Ausgangsposition“, schätzte Matthias Wißotzki ein.

Ein Schlag Vorsprung bei den Damen

Bei den Damen war der Einlauf zum Tour-Auftakt fast genauso eng wie bei den Herren. Die OZ-Tour-Siegerin von 2016, Henriette Sohns (Golfpark Strelasund/80 Schläge), setzte sich nach 18 Löchern vor Anne-Marie Allerup (Mecklenburg-Strelitz/81) und Kerstin Arndt (Wittenbeck/83) durch. „Mit der Schlagzahl bin ich nicht zufrieden, aber der Turniersieg ist schon super“, sagte die Studentin, die wegen ihrer Bachelor-Arbeit zuletzt wenig zum Trainieren gekommen war.

Neues Familien-Duell steht bevor

Witzig: Sie ist die Freundin von Christian Wißotzki, der so knapp gegen seinen Bruder verlor. In Kürze könnte es wegen dieser Konstellation schon zu neuen „familiären Verwicklungen“ kommen. Bei der Team-Landesmeisterschaft Mitte Juni starten die Wißotzki-Brüder für Wittenbeck, Henriette Sohns für den Golfpark Strelasund. Und beide Clubs sind die größten Rivalen um den Titel: „Aber selbst, wenn es ein hitziges Duell gibt, wir werden auch damit umzugehen wissen“, ist sich der Tour-Auftakt-Sieger Matthias Wißotzki sicher.

Info: Die OZ-Golftour wird fortgesetzt mit dem 2. Turnier in Teschow am 29. Juni. Das Finale der Serie findet am 21. September im Golfpark Strelasund statt.

Alexander Loew