Wittstocker Quandt-Villa und von-Arnim-Gutshaus werden versteigert

Züsedom/Wittstock/Berlin

Eine frühere Fabrikantenvilla und ein einstiges Herrenhaus kommen bei einer Auktion in Berlin an diesem Freitag unter den Hammer. Wie eine Sprecherin der Deutschen Grundstücksauktionen AG (Berlin) am Mittwoch erläuterte, handelt es sich um die etwa 100 Jahre alte Villa Quandt in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) und das denkmalgeschützte Gutshaus von Züsedom (Vorpommern-Greifswald). Für beide Immobilien gebe es eine große Nachfrage.

Die repräsentative Villa in Wittstock hatte die Unternehmerfamilie Quandt, die aus der Prignitz stammt und heute in der Autoindustrie in Bayern tätig ist, Anfang des 20. Jahrhunderts bauen lassen. Sie war damals von Wittstock und Pritzwalk aus im Tuchmachergeschäft tätig. „Wir werden als Stadt nicht mitbieten“, sagte ein Sprecher der Stadt Wittstock. Man hoffe aber, dass sich ein Käufer für das etwa 5000 Quadratmeter große Gelände findet, das zuletzt als Polizeirevier diente. Das Mindestgebot liegt bei 220 000 Euro.

Herrenhaus stark sanierungsbedürftig

Bei nur 3000 Euro liegt das Mindestgebot in Züsedom. Das einstige Herrenhaus der Familie von Arnim wurde um 1700 erbaut und gehörte bis 1945 den Gutsbesitzern. Es liegt zwischen Prenzlau und Pasewalk, umfasst mit einem Park ebenfalls rund 5000 Quadratmeter Fläche und ist nach langem Leerstand stark sanierungsbedürftig.

Bei der Auktion unter 2G-Bedingungen kommen 53 Immobilien aus neun Bundesländern zum Aufruf. Viele Interessenten böten inzwischen per Telefon und online mit, hieß es.

Von RND/dpa