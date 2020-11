Der Autounfall in Witzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Mittwoch war zunächst glimpflich ausgegangen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Dann jedoch raste ein anderes Auto in den Pkw einer 70-Jährigen, die an ihrem Auto stand. Inzwischen gab die Polizei bekannt, was die Frau aus dem Kofferraum holen wollte.