Rostock

In den Stadtbussen in Güstrow können Fahrgäste seit Monatsanfang kostenlos im Internet surfen. „Einsteigen, Anmelden, Surfen“, heißt es beim Verkehrsunternehmen Regionalbus Rostock (Rebus). Eine Ausweitung des Angebots, unter anderem nach Kühlungsborn und nach Linstow, wird vorbereitet. In den Fernbussen von Flixbus nutzen ab Rostock nach Firmenangaben im Schnitt zwei Drittel der Passagiere das Gratis-Wlan. Die Schweriner Busse und Straßenbahnen bieten seit Juli Netzanschluss, in Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim laufen entsprechende Tests. In den meisten Zügen der Bahn suchen Fahrgäste in MV aber noch vergeblich nach Netzanschluss. Das Land habe in den laufenden Verträgen kein Wlan bestellt, teilt die Bahn mit. Das soll sich ändern: Für neue Ausschreibungen gelte das nicht mehr, Internet gehöre inzwischen dazu, sagt eine Sprecherin von Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD). Drei Regionalbahnlinien sollen noch dieses Jahr Internet bekommen, unter anderem die RB 25 Barth – Velgast.

Rostocks neuer OB macht Tempo

In Rostock kündigt der neue Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) an, aufs Tempo zu drücken. Kostenloses Wlan für jeden gehöre „schon aus sozialen Gründen dazu“ und sei eine „gastfreundliche Geste“ für Touristen. Madsen will „recht schnell“ die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) um Vorschläge für kostenloses Internet im Nahverkehr bitten. Die RSAG äußert sich zurückhaltend: „Die Umrüstung und Installation eines verlässlich funktionierenden Wlan-Systems ist aufwendig und auf Dauer relativ teuer“, erklärt eine Sprecherin. Aktuell seien keine Installationen geplant.

Macht 5G Wlan bald überflüssig?

„Wlan ist bereits überholt. Es lohnt sich nicht, jetzt noch für diese Technik viel Geld auszugeben“, sagt Jörgen Bosse, Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn, einem der größten Verkehrsunternehmen in Vorpommern. Die Umrüstung eines Zuges koste einen fünfstelligen Betrag. Bei älteren Fahrzeugen sei unklar, ob es technisch überhaupt möglich ist. Der Einbau in einen Bus käme laut Bosse mit „mehreren tausend Euro“ deutlich günstiger. Aber der kommende Mobilfunkstandard 5G macht Wlan bald überflüssig, ist die UBB überzeugt. Die großen Netzanbieter, wie Telekom und Vodafone, hätten sich mit der Ersteigerung der Lizenzen verpflichtet, Fernstraßen und Gleise flächendeckend zu versorgen.

Wenig Interesse in Vorpommern

Zurückhaltung auch bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald: Momentan sei Wlan in den Busse kein Thema. „Die Netzabdeckung fehlt“, sagt Birgit Klemer, zuständig für Fahrpläne und Tarife. Hohe Investitionen für eine Internetverbindung, die nur sporadisch funktioniert, seien nicht unbedingt sinnvoll. „Wir prüfen noch“, sagt Michael Lang, Marketing-Chef der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen. Es sei fraglich, ob im Nahverkehr Internet eine große Rolle spielt. „Wir fahren ja keine drei oder vier Stunden“, meint Lang. Nachfragen von Kunden, wann es endlich kostenloses Wlan in den Fahrzeugen gibt, kämen „eigentlich gar nicht“ vor. Bei UBB und Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald gibt es nach eigenen Angaben ebenfalls kaum Anfragen von Fahrgästen zu diesem Thema.

Mehr zu den Autoren:

Andre Horn und Gerald Kleine Wördemann

Von Von André Horn und Gerald Kleine Wördemann