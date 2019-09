Neustrelitz

Wenn in Kürze Mecklenburg-Vorpommerns Öko-Bauern ihre Tore zur diesjährigen „Bio-Landpartie“ öffnen, wird Landwirt Markus Poland aus Klein Trebbow bei Neustrelitz erstmals dabei sein. „Ich wollte mir die Vielfalt des Bauernlebens erhalten, statt mich spezialisieren zu müssen“, erläutert der 33-Jährige sein Motiv, den „Solawi-Hof“ zu betreiben. An einem selbst gebauten Melkstand melkt der Fachmann gerade seine Ostfriesischen Milchschafe, während Helfer Jakob Marell die Milch schleunigst in die Kühlung fährt.

Öko-Hof, Konzert- und Kultur-Stätte

Zusammen mit Frau Eileen Jahnke und Freunden betreibt Poland die „Solidarische Landwirtschaft“ in Klein Trebbow mit einer für den Nordosten besonderen Mischung mit Musik und Kultur, erklärt Burkhard Roloff vom BUND Mecklenburg-Vorpommern, der die Öko-Bauernszene bestens kennt. Am 7. September begeht der „Poland-Hof“, den der Vater des Landwirtes jahrelang im Nebenerwerb betrieb, sein 25-jähriges Jubiläum als anspruchsvolle Konzert- und Kulturstätte: Mit den Gruppen Engerling und Heat.

„Diese Konzerte und Treffen sind enorm wichtig für uns“, sagt der junge Betriebsleiter. Während Poland am Grill steht, werden viele Gespräche geführt: Mit Anteilseignern, Bekannten und Gästen. Das ist seit 2017 auch besonders wichtig. Die Väter von Poland und Mitbäuerin Jette Lahaine, die für die Gärtnerei zuständig ist, hatten die Höfe im Nebenerwerb aufgebaut. Anfangs wirtschafteten die jungen Landwirte jeder für sich oder sammelten woanders Erfahrungen. Aber 2017 stand man vor der Entscheidung, plötzlich 30 bisher gepachtete Hektar von insgesamt 50 Hektar Acker und Wiesen vom Verpächter kaufen zu müssen.

Flächenkauf durch Crowdfunding

„Das hätte uns 360 000 Euro gekostet“, sagt Poland. Einen solchen Kredit habe er mit seiner jungen Familie nicht aufnehmen wollen. Eine KulturLandGenossenschaft half ihnen, den Boden zu sichern, wie auch bundesweit mehr als 100 anderen „Solawi-Höfen“. „Das Modell des Crowdfounding nutzen gerade junge Höfe, die kein oderwenig Startkapital haben in einer immer mehr vernetzten Welt“, erläutert Roloff. Damit soll Spekulation mit Böden verhindert werden. Ähnliche Höfe gibt es in Medewege bei Schwerin, den Kastanienhof bei Rostock und bei Grevesmühlen/Wismar den Hof Lebendige Erde. Klein Trebbow liegt aber in einer der am dünnsten besiedelten Regionen und versorgt rund 150 Anteilseigner zwischen Rheinsberg in Brandenburg und Neubrandenburg in Mecklenburg.

Anteilseigner werden in Naturalien bezahlt

Zur Galerie Bauer Markus Poland hat aus der Not eine Tugend gemacht. Weil ihm das Geld für den Kauf von Acker- und Weideland fehlte, suchte er über Crowdfunding Anteilseigener. Jetzt feiert die „solidarische Landwirtschaft“ in Klein Trebbow an der mecklenburgischen Seenplatte 25-jähriges Jubiläum.

Die Genossenschaft übernahm den Bodenkauf-Anteil und warb über „Crowdfunding“ Gelder von Unterstützern dafür ein. Etwa ein Viertel der Summe fehlt nur noch. Zugleich wurden Anteilseigner gesucht, die monatlich eine feste Summe für Produkte des Hofes zahlen – in der Regel 75 Euro. Dafür gibt es Ernteanteile: Zum Beispiel je 20 Kilogramm Schweine-, Rinder- und Schaffleisch, ein halbes Lamm, Molkereiprodukte, die Poland selbst frisch herstellt und auch Obst und Gemüse aus der Gärtnerei. „Billiger als im Bioladen“, meint der Hofbetreiber.

2018 Umstellung auf Bio-Erzeugung

Anfangs wollte der Klein Trebbower nur konventionell regional produzieren und auch rein regional vermarkten, aber die Bedingung bei der Genossenschaft war eine ökologische Erzeugung. Deshalb stellt er seit 2018 um. Nach seinem Start mit drei Kühen im Jahr 2006 hat der Hof inzwischen 40 Highland Cattle-Rinder, zehn Mastschweine, etwa 80 Schafe und Lämmer sowie zeitweise 100 Enten und 100 Gänse und die Gärtnerei. „Durch die Anteile hat mein Mann ein monatlich festes Gehalt und die Bereiche ergänzen sich sehr gut miteinander“, erläutert Jahnke.

Immer freitags kommen „Mitbauern“, um ihre Waren frisch aus Klein Trebbow abzuholen. Der Vorteil: Jeder wisse, wie hier ökologisch produziert wird. Und jedem sei klar, dass er nicht allein von diesen Produkten leben könne, sondern noch Anderes zukaufen müsse.

Damit Poland die täglichen Vieh- und Weidekontrollen, Zufüttern, Melken, Verarbeiten und was noch alles anfällt, auch schafft, hat er vier Angestellte, darunter den Hamburger Marell im „Freiwilligen ökologischen Jahr“. „Wenn ich herkömmlich produzieren würde, könnte man nur etwa einen Angestellten pro 100 Hektar beschäftigen“, lautet seine Erfahrung.

Eigenes Schlachthaus geplant

Das Fleisch seiner Tiere hat er bislang bei einem befreundeten Fleischer in Mirow verarbeiten lassen. Ein Problem war immer das Schlachten der Schweine. Deshalb will er ein eigenes Schlachthaus in Kürze in Betrieb nehmen. „Dann sind wir ganz autark.“ Den Klein Trebbowern macht, wie vielen anderen Höfen, auch die Trockenheit zu schaffen. „Wir müssen Futter zukaufen, es wächst zu wenig“, sagt Poland. Dass der Job zwar vielfältig, aber auch anstrengend ist, hat „FÖJ-ler“ Marell erfahren. „Das würde ich nur machen, wenn es mein Hof wäre“, sagte der junge Mann. Er wolle nach dieser Erfahrung nun Rettungssanitäter werden.

In Mecklenburg-Vorpommern werden laut Agrarministerium etwa 11,4 Prozent der Agrarfläche von Öko-Betrieben bewirtschaftet. Im Bundesschnitt seien es 8,2 Prozent.

