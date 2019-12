Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht den besten Glühweinstand der großen Weihnachtsmärkte in MV. Die OZ hat die Leser dazu aufgerufen, Vorschläge aus Rostock, Stralsund, Greifswald und Wismar zu schicken. Die ersten Stände haben es bereits auf die Liste geschafft.

Auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt, dem größten in Norddeutschland, sind die Glühweinstände „Schwarzer Rabe“ und „Weiße Holle“auf dem historischen Weihnachtsmarkt mit dabei. Außerdem sind „Schloss Wackerbarth“ beim Kröpeliner Tor und „Miskam“ vor dem DM nominiert worden. Weiterhin gehören die „Rostocker Klönstuv“ auf dem Neuen Markt und der Glühweinstand der Kaffeerösterei „Da joir ma“ zu den Favoriten der Leser. Die Pyramide des Vorjahressiegers „Winzer Glühwein“ ist ebenfalls wieder mit dabei.

In Greifswald wurden der Glühweinstand „Schwedischer Glögg“ am Fischmarkt und „Zum Elchtreff“ ins Rennen geschickt. Für den Stralsunder Weihnachtsmarkt sind bisher „Schluck und Happen“ beim Rathaus und „ Glühwein Oma“ am Alten Markt sowie „Turbine“ auf dem Neuen Markt nominiert. In der Hansestadt Wismar haben Leser „Harrys Glühweinstand“, „Schwedischer Glögg“ und „Axels Glühweinstübchen“ genannt.

Fällt Ihnen noch ein Glühweinstand ein, der unbedingt dabei sein sollte, dann tragen Sie bis Sonntag, den 8. Dezember hier ihren Lieblingsglühweinstand ein. Unter allen Lesern, die einen Vorschlag einreichen oder später an der Abstimmung teilnehmen und sich dabei registrieren, verlost die OZ einen 50 Euro Gutschein für einen fröhlichen Glühweinabend im Weihnachtsdorf am Brink in Rostock.

Nächste Woche startet die zweite Abstimmungsrunde, darin werden dann aus den Vorschlägen der Leser die Gewinner in den einzelnen Städten gewählt. In einer dritten Runde treten die Lokalsieger gegeneinander an. Der Gewinner darf sich OZ-Glühweintestsieger 2019 nennen.

