Rostock

Wer am Montag in Rostock einen Corona-Test brauchte, der musste sich warm anziehen und starke Nerven beweisen. Denn die Schlange vor dem Testzentrum der Universitätsmedizin in der Schillingallee war lang. Um die 80 bis 100 Menschen standen gegen Mittag – mit Sicherheitsabstand – vor dem Eingang und warteten auf ihren Abstrich. Schon mehr als eine Stunde stehe er an, sagte ein großgewachsener Mann mittleren Alters, bei etwa 7 Grad Celsius Außentemperatur.

Vor dem Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock bildeten sich am Montag lange Schlangen. Quelle: Katrin Zimmer

Doch habe er kaum eine Wahl, denn er brauche einen PCR-Test. „Meine Tochter hatte einen Erstkontakt – trotz doppelter Impfung. Da will ich auf Nummer sicher gehen“, so der Rostocker, der nach eigener Aussage selbst gegen das Virus immunisiert ist. Doch deshalb stundenlang draußen stehen zu müssen, das dürfe nicht angehen. Die Testkapazitäten müssten wieder hochgefahren werden, wenn die Nachfrage so groß ist, sagte er.

Von 9 bis 15 Uhr ist das Abstrichzentrum der Unimedizin Rostock werktags geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 11 Uhr. Die Öffnungszeiten hätten sich bewährt, sagte eine Kliniksprecherin in der vergangenen Woche. Doch das war, bevor der Bund am Sonnabend erklärte, dass Corona-Tests wieder für alle kostenfrei sind.

Auch an den blauen Containern der Bürgertest Rostock GbR war zuletzt nicht mehr viel los. Weil sich kaum noch jemand auf das Coronavirus testen ließ, wurden die Stationen in der Hansestadt nach und nach abgebaut, auch die in Sievershagen und Bentwisch sind weg.

Nur ein Container am Neuen Markt steht noch. Dort hatten sich laut Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) zuletzt an manchen Tagen gerade einmal 20 Personen testen lassen. Das rechnet sich für Frank Holle und seine Partner von der Bürgertest GbR nicht.

Am Neuen Markt in Rostock steht noch einer der blauen Container der Bürgertest Rostock GbR. Quelle: Katrin Zimmer

Ob sie jetzt, da die Corona-Schnelltests auch für Ungeimpfte wieder einmal in der Woche kostenfrei sind, wieder mehr Container aufstellen? Das wollen Stadt und Dienstleister erst noch eruieren, hieß es am Montag aus dem Rathaus.

Das hängt also davon ab, wie viele Menschen die zuletzt zusammengeschrumpften Angebote nun wieder nutzen. Derweil bieten auch einige Apotheken in Rostock noch Schnelltests an.

Testzentren in Rostock im Überblick Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin RostockSchillingallee 3518057 RostockMontag bis Freitag 9 bis 15 UhrSamstag, Sonntag, Feiertag 9 bis 11 Uhr Bürgertest Rostock GbRTestzentrum Neuer Markt18055 RostockMontag bis Samstag 8 bis 18 Uhr Rostock Testzentrum GbR Warnemünde 1Kirchenplatz 14täglich 9 bis 12.15 und 15 bis 19.45 Uhr Rostock Testzentrum GbR Warnemünde 2Am Leuchtturm 16täglich 13 bis 17.15 Uhr Rostock Testzentrum GbR MarkgrafenheideBudentannenweg 2täglich 12 bis 17.30 Uhr Apotheke HolzhalbinselGaffelschonerweg 1418055 RostockTelefon: 0381/44436590 Augusten-ApothekeAugustenstraße 10318055 RostockTelefon: 0381/455119 Alpha-Apotheke im Rostocker HofKröpeliner Straße 2618055 RostockTelefon: 0381/29495361 Adler-ApothekeLeonhardstraße 118057 RostockTelefon: 0381/2002200Montag bis Freitag 8 bis 19 UhrSamstag 0 bis 13.30 Uhr Pinguin-ApothekeKolumbusring 6118106 RostockTelefon: 0381/1202478 Nordwest-ApothekeBertolt-Brecht-Straße 2318106 RostockTelefon: 0381/7611023 Ahorn-ApothekeSalvador-Allende-Straße 28Telefon: 0381/699630 Apotheke im OstseeparkOstsee-Park-Straße 318069 SievershagenTelefon: 0381/8098648 Arbeitsmedizinisches Zentrum RostockCompanyCheck Deutschland GmbHIndustriestraße 1518069 RostockTelefon: 0381/12273580Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr Stand 15. November 2021

Komme das Kommando zum Wiederaufbau der Container, gehe aber alles ganz schnell. „Das Equipment ist da und wir sind ja bereits geübt – anders als damals im April“, so Holle, der eigentlich Konzertveranstalter ist. Für ihn und seine Agentur Goliath sind die neuen Ideen der Landesregierung „unattraktiv und maximal unverständlich“.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn das Kabinett hatte entschieden, dass ab dem Wochenende die 2G-Regelung in fast allen Freizeit- und Kulturbereichen eingeführt wird, sofern die Corona-Ampel in einer Stadt oder einem Landkreis drei Tage in Folge auf Orange steht. Heißt: nur noch Zutritt für Geimpfte und Genesene zu Restaurants oder Konzerten, heißt mit Sicherheit auch: weniger Besucher.

Das gilt bereits ab Mittwoch in den Landkreisen Rostock sowie Vorpommern-Rügen. Für die Hansestadt steht die Corona-Ampel noch auf Gelb und somit auf 3G in den meisten Bereichen, sodass auch Ungeimpfte mit einem tagesaktuellen Test Zutritt zu vielen Einrichtungen erhalten können.

Von Katrin Zimmer