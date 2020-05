Wo kommen Sie denn her? So entscheiden Hotels in MV in Corona-Zeiten, wer rein darf

Sellin

Die Glastüren fahren zur Seite, als wäre geöffnet. Drinnen, im Foyer, Klaviermusik. Niemand hat aber den Pianisten in der Ecke vergessen, seitdem das Cliff-Hotel in Sellin auf der Insel Rügen vor acht Wochen schließen musste – so wie alle anderen Häuser auch. An dem weißen Flügel sitzt Hoteldirektor Peter Schwarz, der wie seine gut 100 Mitarbeiter derzeit selbst in Kurzarbeit ist. Noch zumindest. Schwarz spielt in der leeren Lobby munter mit dem klingelnden Telefon am Empfang um die Wette. Sie erhalten hier zurzeit hunderte Anfragen am Tag. Schwarz: „Die Leute wollen buchen.“

Das Cliff-Hotel in Sellin gehört zu den wenigen Hotels im Land, die bereits nächste Woche Montag wieder öffnen. Die Woche, in der ausschließlich Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern empfangen werden dürfen. Beim Landestourismusverband rechnet man damit, dass etwa ein Drittel der Hotels und Pensionen sich an dem frühen Termin beteiligt, weil sich der geschäftliche Erfolg in Grenzen halten dürfte.

Zur Galerie Einst Erholungsheim für die Mitglieder des ZK der SED empfängt das Cliff-Hotel heute seine Gäste in 246 Zimmern.

Belegungsgrenze noch unklar

Peter Schwarz macht trotzdem mit. „Wir nutzen das als eine Art soften Start, um die Kollegen nach und nach aus der Kurzarbeit zurück an den Arbeitsplatz zu holen. Und um uns mit dem neuen Hygienekonzept einzuspielen“, sagt er. Das sei mit wenig Gästen naturgemäß einfacher, als wenn das Haus gleich bis zur maximalen Belegungsgrenze von 60 Prozent gefüllt ist. Wobei bisher, erklärt Schwarz, völlig offen sei, ob 60 Prozent der Betten- oder der Zimmer belegt werden dürften. Für das Cliff-Hotel, das viele Familien empfängt, wäre deshalb eine Auslastung, die sich an den Zimmern orientiert, die bessere Variante.

Vieles, was später noch in der entsprechenden Verordnung der Landesregierung stehen wird, kennen die Hoteliers nur bruchstückhaft. „Es ist natürlich schwierig, wenn die Leute hier anrufen und uns fragen: Was gibt’s und was gibt’s nicht? Wir können ihnen beispielsweise nicht sagen, inwiefern der Wellness-Bereich nutzbar sein wird“, sagt Mitarbeiterin Jana Gloser.

Komplettöffnung ab 25. Mai

Ab 25. Mai dürfen die Häuser dann für Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet öffnen. Ab dann seien bereits 55 Prozent der Kapazitäten reserviert. Gloser: „Wir vergeben zurzeit den Rest.“ Es sei nicht leicht, Kriterien zu finden, anhand derer man entscheiden könne, wer noch ein Zimmer bekommt und wer nicht. „Bei allen, die hier direkt anrufen, kennen wir zumindest den Wohnort und können Interessenten aus Risikogebieten ausschließen.“ Bei Buchungen über Onlineportale, wie booking.com, sei das schwieriger, weil dort niemand seine aktuelle Adresse hinterlegen müsse.

Früher ein Haus der DDR-Oberen

Die Landesregierung hat bereits festgelegt, dass in MV keine Gäste einchecken dürfen, die aus einer Region kommen, aus der in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner gemeldet worden sind. Die Auswahl, wer reindarf und wer nicht, müssen die Hoteliers aber selbst treffen.

Im Cliff-Hotel bemerkt man, dass die Geschichte des Hauses weiter zurückreicht als bis 1990. Schon die geschwungene selbsttragende Spannbetondecke über dem riesigen Pool ist bemerkenswert und erwartungsgemäß ein Werk von Ulrich Müther. 246 Zimmer und Suiten stehen heute zur Verfügung. 1978 war das heutige Cliff-Hotel nach seiner Einweihung zunächst den Mitgliedern des Zentralkomitees der SED vorbehalten inklusive eines bewachten Strandabschnitts.

96 000 Übernachtungen pro Jahr im Cliff-Hotel

Nach der Wende hielt das Haus seine fünf Sterne lange. „Man hat aber vergessen, dass in dieser Zeit rundherum viele andere gute Hotels entstanden sind“, sagt Schwarz. 2007 ging’s einmal in die Insolvenz. Seitdem gehört das „Cliff“ zur Hotelgruppe Dr. Rolf Lohbeck. Daraufhin stieg Schwarz als Geschäftsführer ein. 96 000 Übernachtungen zählen sie heute pro Jahr. Von einem Großteil der Zimmer und der großen Terrasse kann man direkt auf die Ostsee gucken.

Gespenstische Ruhe auf den Fluren

Auf den Fluren der sieben Etagen mutet während der Corona-Pause etwas gespenstisch an. Man kann überall eintreten und durch fremde Zimmer laufen. Alle Türen stehen zum besseren Luftaustausch offen. Die Minibars sind ausgezogen. Ab und zu muss jeder Wasserhahn aufgedreht werden.

Rügen bezeichnet Schwarz wörtlich als „Insel der Glückseligen“. Schon seit Wochen hat es im dazugehörigen Landkreis Vorpommern-Rügen keine Neuerkrankung mehr gegeben. Das solle auch mit dem Tourismus schön so bleiben. Schwarz: „Wir nehmen die Hygienevorschriften sehr ernst und machen sogar mehr als nötig. Für uns wäre es kaum auszudenken, wenn wir hier einen Corona-Fall hätten und dann für zwei Wochen schließen müssten. Das brauche ich kein zweites Mal.“

Von Benjamin Fischer