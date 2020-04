Wölfe greifen Schafherde bei Eggesin an: Halter vertreibt Tiere mit Rasentraktor

Gegensee

Angriff auf Schafherde in Gegensee bei Eggesin: Wölfe haben vermutlich ein trächtiges Schaf auf einer Weide im südlichen Vorpommern gerissen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Karfreitag. Hobbyzüchter Roland Strunk aus Gegensee nahe der polnischen Grenze staunte nicht schlecht, als er an diesem Osterfeiertag auf seiner Weide nach dem Rechten schaute. „Ich hörte die Schafe blöcken und wollte nachsehen, ob alles in Ordnung ist“, schildert Strunk. „Da standen drei Wölfe um ein totes Schaf herum, der Rest der Herde war in Aufruhr.“

Die angegriffene Schafherde Quelle: Christopher Niemann

Wölfe durchbrachen Zaun

Die Räuber waren offenbar über den Zaun auf die Weide des Hobbyzüchters gelangt und wollten sich gerade über das gerissene Schaf hermachen. Geistesgegenwärtig warf Strunk den bereitstehenden Rasenmähertraktor an: „Ich habe gedacht, der Krach wird die Tiere schon vertreiben.“ Ein Wolf sei sofort davongelaufen, die beiden anderen Tiere hätten noch neugierig dagestanden, seien dann aber auch über den Zaun geflüchtet. Das tote Schaf ließen sie zurück.

Landesumweltministerium nimmt Proben

Wolfsangriff in Gegensee Quelle: Christopher Niemann

Für Hobbyzüchter Strunk war es die erste Begegnung mit einem Wolf: „Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit Füchsen, die meine Hühner stahlen. Durch Wölfe hatte ich bislang noch keine Verluste zu beklagen.“ Das Landesumweltministerium hat Proben genommen, um die Reißspuren einem Tier zu zuordnen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Roland Strunk ist sich jedoch sicher: „Mein Schaf hat da gelegen, die Wölfe standen drumherum“.

Von Christopher Niemann