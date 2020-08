Wölfe haben in MV 2020 doppelt so viele Nutztiere gerissen als im vergleichbaren Zeitraum 2019. Bauern und Schäfer fordern bereits seit Jahren, dass die Zahl der streng geschützten Raubtiere reduziert wird.

Doppelt so viel wie im „Rekordjahr“: Wölfe reißen in MV immer mehr Nutztiere

