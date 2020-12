Rostock

Die Wölfe sind in Mecklenburg-Vorpommern angekommen – und es werden immer mehr. Auf inzwischen 15 Rudel ist die Population laut jüngsten Zahlen des Landesumweltministeriums angewachsen, hinzu kommt ein Wolfspaar ohne Nachwuchs.

Wo genau leben die Wölfe? Wie viele der Tiere könnten es bald sein? Warum werden Wölfe nicht abgeschossen? Und wann wird es für den Menschen gefährlich? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Wolf in Mecklenburg-Vorpommern.

Wie viele Wölfe leben derzeit in MV?

Ein Wolfsrudel besteht aus mindestens drei Tieren (Altwölfe plus Nachwuchs), durchschnittlich sind es acht bis zehn Tiere. Das hieße, dass derzeit in MV zwischen 120 und 150 Wölfen leben. Hinzu kommt eine unbestimmte Anzahl an „Wanderwölfen“, die kein festes Territorium haben.

Ein Wolfsrüde des Jasnitzer Rudels mit GPS-Sender. Seit September 2020 ist das Tier verschollen. Quelle: Norman Stier & Vendula Meißner-Hylanová

Die tatsächliche Zahl einzelner Tiere lässt sich allerdings kaum bestimmen, sagt Norman Stier. Der Wildbiologe koordiniert im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) das Wolfsmonitoring in MV. „Die Rudel sind fast nie geschlossen unterwegs, deshalb wissen wir nicht, wie viele Mitglieder es wirklich sind. Im Sommer können es fünf Welpen sein, im Herbst sind vielleicht nur noch zwei übrig“, erläutert der Experte.

Wo leben die Wölfe in MV?

Neue Rudel haben sich unter anderem südlich von Güstrow, in der Feldberger Seenlandschaft und bei Lübtheen angesiedelt. Zudem gab es in neun Regionen Sichtungen von Wölfen – bei Franzburg nahe Stralsund, auf dem Darß oder auch bei Jägerhof in der Nähe von Wolgast. „Hier ist allerdings noch unklar, ob es sich um einen einzelnen Wolf, ein Paar oder ein Rudel handelt“, sagt Norman Stier.

Warum siedelt sich der Wolf in MV an?

Mecklenburg-Vorpommern biete dem Wolf laut Stier sehr gute Bedingungen. „Es gibt große Freiflächen, viele Wasserlöcher und ausreichend Wild als Nahrung.“ Unüberwindbare Barrieren wie Autobahnen gibt es dagegen wenige im Land. Auch dass MV viel weniger Wald hat als andere Regionen in Deutschland, sei für das Raubtier kein Problem. „Dem Wolf reichen kleinere Wälder so wie in Eichhorst bei Neubrandenburg oder Kirch Rosin nahe Güstrow“, sagt Stier.

Wie viele Wölfe könnte es in MV geben?

Jährlich steigt die Zahl der Rudel in Deutschland und auch in MV um 30 Prozent, heißt es aus dem Landes-Umweltministerium. Ginge die Entwicklung so weiter, gäbe es in fünf Jahren mehr als 50 Rudel und damit womöglich mehrere Hundert Tiere im Land.

Laut einer aktuellen Studie hat Deutschland bis zu 1400 mögliche Wolfsgebiete. Demnach gilt MV, mit Ausnahme des Landkreises Nordwestmecklenburg und der größeren Ballungsgebiete wie Rostock oder Schwerin, als ideales Territorium. Konkrete Prognosen für MV gebe es jedoch nicht, sagt Claus Tantzen, Sprecher des Umweltministeriums.

Wovon hängt es ab, wie schnell sich der Wolf in MV ausbreitet?

Laut Tantzen sind die wichtigsten Faktoren: Platz und Nahrung. Beides sei aktuell vorhanden. Krankheiten wie die Räude, Verkehrsunfälle und illegale Abschüsse bremsen die Entwicklung aus. Legale Tötungen spielen bisher kaum eine Rolle. Weil Wölfe auf der Suche nach einem Territorium bis zu 1000 Kilometer wandern, kann die Zahl der Tiere in einer Region schwanken.

Wann ist ein Wolf für den Menschen gefährlich?

Ein Spaziergang in einem „ Wolfsgebiet“ ist nach jetzigem Kenntnisstand grundsätzlich kein Risiko, heißt es aus dem Ministerium. Norman Stier erklärt: „Das Raubtier hat eine natürliche Scheu vor dem Menschen, ausgewachsene Tiere wahren deshalb einen Sicherheitsabstand von etwa 100 Metern.“ Bei Wolfswelpen könne es weniger sein.

Wolf aus der Nossentiner Heide bei Malchow, aufgenommen Anfang Dezember 2020 Quelle: Norman Stier & Vendula Meißner-Hylanová

Immer wieder sind Wölfe aber verhaltensauffällig. Laut Ministeriumssprecher Tantzen wird ein Wolf dann als gefährlich eingestuft, wenn er sich mehrfach einem Menschen auf eine Entfernung von unter 30 Meter nähert oder wenn er unprovoziert aggressiv auf Menschen reagiert.

Was passiert mit verhaltensauffälligen Wölfen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, erklärt Stier. Entweder man versucht dem Tier das unnatürliche Verhalten abzugewöhnen – und zwar binnen weniger Tage, bevor es auf andere Tiere abfärbt – oder aber es wird getötet. „Entscheidend, auch für die Akzeptanz der gesamten Art, ist in jedem Fall ein schnelles und entschlossenes Handeln“, sagt Stier. Aktuell sei ihm in MV kein Tier mit einem unnatürlichen Verhalten bekannt.

Was sollte ich machen, wenn ich einem Wolf begegne?

„Wer Angst hat, sollte durch lautes Rufen und Winken auf sich aufmerksam machen und den Wolf so verscheuchen“, empfiehlt Stier. „Alle anderen sollten den Moment genießen – er kommt vermutlich nicht so oft vor.“ Auch für ihn sei das noch etwas Besonders: Er treffe etwa zehn mal im Jahr auf einen Wolf.

Was müssen Hundehalter beim Thema Wolf beachten?

Hunde werden vom Wolf als Konkurrenten angesehen – und das kann tödlich für die Haustiere enden. Hundehalter sollten ihre Tiere deshalb in „ Wolfsgebieten“ nur an der Leine laufen lassen oder aber immer in ihrer Nähe sein. Besonders gefährdet sind Hunde von Jägern, da diese oft weit entfernt vom Menschen unterwegs sind.

Jasnitz: eine dreibeinige Wölfin, fotografiert im Oktober 2020 Quelle: Norman Stier & Vendula Meißner-Hylanová

Ist der Wolf für Kinder gefährlich?

Nein, sagt Stier. Die natürliche Scheu vor dem Menschen habe nichts mit der Körpergröße des Menschen zu tun, sondern mit seinem Geruch. Ausnahme: verhaltensauffällige Wölfe.

Warum darf der Wolf nicht generell abgeschossen werden?

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist die Art Wolf streng geschützt. Ob das weiterhin angemessen ist, werde regelmäßig neu bewertet, erläutert Claus Tantzen. Aktuell sei die Population noch nicht so groß, dass sie sich selbst erhalten kann. Erst wenn das der Fall ist, könnte der Schutzstatus gelockert werden.

Was fordern Jäger?

„In Gebieten mit vielen Wölfen sollte der Bestand schon jetzt reguliert werden“, sagt Henning Voigt, stellvertretender Vorsitzender des Landesjagdverbandes MV. Zudem müsse sich die Politik mittelfristig Gedanken machen, wie viele Wölfe für die Natur in MV insgesamt verträglich seien. Zielzahlen gebe es bei Wildschweinen und Rehen – warum nicht auch beim Wolf? Voigt berichtet, dass Jäger in Wolfsgebieten schon jetzt auf weniger Tiere treffen als früher. Für die Verpächter solcher Jagdflächen bedeute dies weniger Einnahmen.

Wie groß ist der Schaden durch Wölfe für Tierhalter in MV?

2020 gab es in MV bereits mehr als doppelt so viele Wolfsattacken auf Nutztiere wie im gesamten Jahr 2019. Bis Ende Oktober hatte das Ministerium 80 Angriffe mit rund 400 getöteten und verletzten Schafen, Kälbern, Damhirschen und anderen Nutztieren registriert. Oft schlüpfen Wölfe unter Zäunen durch, seltener überwinden sie diese durch Klettern oder Überspringen, sagt Stier.

Kontakt bei Wolfssichtungen und Wolfsschäden Um die Ausbreitung und das Verhalten der Wölfe besser zu verstehen, sind die Experten auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Wer in MV einen Wolf fotografiert oder im Video festgehalten hat oder wer ein verhaltensauffälliges, totes oder verletztes Tier entdeckt hat, sollte sich bei unter der Telefonnummer 0170 / 765 88 87 melden. Diese Nummer ist auch die 365-Tage-Rufbereitschaft für Schadensfälle. Vermutete Wolfsrisse an Haus- und Nutztieren sollten umgehend an Marika Schuchardt vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) gemeldet werden. Sie ist unter der Telefonnummer 0170 / 765 88 87 zu erreichen und kann zeitnah einen Rissgutachter bestellen, der herausfindet, ob wirklich ein Wolf beteiligt war.

Was fordern Tierhalter?

Angesichts immer mehr Tiere fordert Susanne Petersen, Vorsitzende des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes, einfachere Regeln zum Abschuss der Wölfe. Ein Nachweis, dass sich derselbe Wolf auf Schafe spezialisiert und zweimal einen Schutzzaun überwunden hat, sei zu kompliziert. Das für genau dasselbe Tier nachzuweisen, gelinge nur sehr selten und dann müsse das Tier auch mindestens viermal angreifen.

Das Umweltministerium sieht dagegen die Tierhalter in der Pflicht: „Nutztierhalter müssen Vorkehrungen treffen. Das Land fördert diese Maßnahmen in erheblichem Umfang.“ Und auch Stier sagt: „Der Wolf ist lernfähig. Macht er schlechte Erfahrungen mit einem Stromzaun, hält er sich künftig eher fern – und gibt dieses Verhalten auch seinem Rudel vor.“ Tierzucht sei auch in Wolfsgebieten möglich, sofern die Tiere ausreichend geschützt sind.

Von Robert Berlin