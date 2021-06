Wohlenberger Wiek: Urlauberkind (6) von Auto erfasst

Hohenkirchen

Ein Junge (6) ist am Samstag an der Wohlenberger Wiek (Landkreis Nordwestmecklenburg) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand der Junge aus Niedersachsen gemeinsam mit seinen Geschwistern an der Straße, um diese zu überqueren. Der Sechsjährigen sei dann laut Zeugenschilderungen plötzlich und unerwartet auf die Straße gelaufen. Ein aus Richtung Hohenkirchen kommender Autofahrer konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht verhindern. Das Kind stürzte daraufhin und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Die Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer (81) des Mazdas blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen.

Von OZ