Rechlin

Die Immobilienpreise steigen, Bauplätze und Altbestand sind nur schwer zu kriegen. Vielleicht gibt es ja eine Alternative zum Wohnen auf festem Boden. Wäre das Leben auf einem Hausboot nicht eine romantische Idee, wenn man an den Wasserreichtum in Mecklenburg-Vorpommern denkt – aber ist diese auch umsetzbar?

Dagmar Rockel-Kuhnle von Kuhnle-Tours in Rechlin an der Müritz kennt sich aus, wenn es um Hausboote geht. Der Betrieb, in dem heute unter anderem Hausboote gefertigt werden, besteht seit 1980/81. Im Jahr 1998 hat die Werft die erste Warmwasserheizung und die erste Doppelverglasung auf einem Hausboot verbaut. Auch Dagmar Rockel-Kuhnle, die ihre Hochzeit auf einem Hausboot feierte, dachte über ein Leben auf dem Wasser nach.

Schlafen im Hausboot Quelle: Kuhnle-Tours/Harald Mertes

Lieber Rasenmähen und Schneeschieben oder Hafenromantik

„Über ein echtes Grundstück mit Rasenmähen und Schneeschieben war ich damals nur mittelbegeistert“, erzählt die Frau des Firmenchefs. Aber die Hürden für ein Leben auf dem Wasser sind hoch. „Man muss einen Platz haben, das ist das Erste. Es steht und fällt immer mit dem Liegeplatz.“ Für Familie Kuhnle scheiterte das Leben auf dem Hausboot daran, dass die zur Verfügung stehende Marina zu weit vom Leben der Kinder entfernt lag. Mit dem Fahrrad zu Freunden? Eher unpraktisch, befand die Mutter. Das Ergebnis: Ein Haus an Land.

Der Weg zum eigenen Hausboot, auf dem man auch beständig wohnen kann, kostet manchmal nicht nur Schweißen, sondern auch Schweiß. Quelle: Kuhnle Tours/Harald Mertes

Aber was ist, wenn die Immobilien an Land gerade eher begrenzt sind. Bestehen Kundenwünsche nach Hausbooten? Die Anfragen nach einem winterfesten Hausboot seien selten, erzählt Dagmar Rockel-Kuhnle von Kuhnle-Tours, wo pro Jahr gerade 1-2 Hausboote gebaut werden, was aber auch dem Personalmangel zuzuschreiben ist. „Hätten wir mehr Leute, würden wir mehr bauen“, sagt die Boots-Expertin.

Der Weg zum Wohnen auf dem Schiff ist mitunter steinig

Wenn doch mal eine eintrudele, gibt die Hausboot-Expertin den Leuten gleich mit auf den Weg: „In dem Moment, wo das Schiff als schwimmende Anlage gilt, brauche ich eine Baugenehmigung. Wenn man einen eigenen See hat, dann ist das was anderes.“ Und nicht nur die baulichen Genehmigungen stellten Hürden zum Lebenstraum auf dem Hausboot dar. Auch die Finanzierung des Wohnschiffs wirft mitunter Komplikationen auf.

Dagmar Rockel-Kuhnle kennt sich mit Hausbooten aus. Quelle: Kuhnle-Tours

Die Kosten sind nicht unerheblich

„Es gibt nicht so viele Banken, die davon begeistert sind, ein Hausboot zu finanzieren. Da es keine Immobilie ist, greift außerdem der Konsumentenkredit.“ Und die Kosten für den Kauf eines Hausbootes sind nicht unerheblich. Ein Einsteiger-Hausboot bei Kuhnle mit 3 Zimmern, jeglicher Technik, ohne Möblierung und circa 30 Quadratmetern belaufe sich auf rund 150 000 Euro.

Für die barrierefreie Basisversion des Febomobils mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern schlagen 200 000 Euro zu Buche. „Das barrierefreie Febomobil ist unser Beitrag, die Welt ein bisschen zu verbessern und die Barrierefreiheit auch im Bootsbau zu etablieren“, erzählt Rockel-Kuhnle.

Hausboot-Ponton im Bau Quelle: Kuhnle-Tours/ Harald Mertes

Zum Überwintern muss das Boot frostfrei ausgestattet sein

Hinzu kommen Kosten für einen Liegeplatz. Außerdem ist die Wasser- und Abwasserfrage zu klären. „Wenn ich will, dass es wintertauglich ist, bedarf es beheizbarer Tanks“, erklärt Rockel-Kuhnle. Auch die Leitungen müssen entsprechend winterfest, also beheizbar, sein, um dem Frost standhalten zu können. „Stromzufuhr ist weniger das Problem. Aber die Entsorgung des Abwassers führt in der Regel zur Hebeanlage oder einer Kleinkläranlage fürs Boot.“

Der Stahl-Rumpf eines Hausbootes der Firma Kuhnle Quelle: Kuhnle-Tours/Harald Mertes

Ein schwimmendes Haus gilt als Bauwerk

Es sind viele kleine Probleme, die sich ansammeln. Grundsätzlich handelt es sich bei einem schwimmenden Haus um ein Bauwerk, das einer behördlichen Genehmigung bedarf. Der Weg bis zum Ergebnis dauere mitunter sehr lange. Auch der Aufbau des Bootes sei zu bedenken. Falls man mit seinem Wohnschiff einmal umziehen möchte, sollte es unter Brücken durchpassen. Welches Konzept für den Einzelnen das Richtige ist, gilt es zu bedenken. Denn Rockel-Kuhnle weiß genau: „Jeder Mensch ist unterschiedlich.“

Keine Liegeplätze in Rostock für Wohnen auf dem Wasser

Auf eine Anfrage nach möglichen Liegeplätzen für schwimmende Häuser wiegelt die Hansestadt Rostock ohnehin ab. Das Hafen- und Seemannsamt lässt verlauten, dass Liegeplätze für Hausboote zum dauerhaften Wohnen im gesamten Hafengebiet nicht zur Verfügung stehen, da keine Wasserflächen für diesen Nutzungszweck ausgewiesen sind.

Tim Krenke vom „Hausboot-Kompass“ berät unabhängig, wenn der Wunsch nach einem Hausboot besteht. Quelle: privat

Ein Berater im Bereich Hausboot kann weiterhelfen

Aber nichts ist unmöglich, das weiß Tim Krenke, der 10 Jahre in Rostock lebte und sich seit fünf Jahren europaweit als unabhängiger Berater für Hausboote darum kümmert, den Weg zum eigenen Hausboot zu ebnen. „Wichtig ist auch, zwischen den Bootstypen zu unterscheiden. Wenn das Boot einen Motor hat und als Sportboot gilt, entfallen langwierige Prozesse wie die Erteilung einer Baugenehmigung.“ Für ein Sportboot bedürfe es wiederum eines Sportbootführerscheins.

Auch in Deutschland entwickle sich die Hausboot-Kultur

„Leider sind wir in Deutschland beim Thema Hausboot noch nicht so weit wie in Holland, nur Hamburg zeigt sich als Vorreiter. Aber der Markt hat sich entwickelt, sodass auch hier mehr möglich wird. Die Politik beschäftigt sich stärker mit dem Thema und das Sein auf dem Wasser hat Wohnungsstandard erreicht“, sagt der 40-jährige Berliner und hilft mit seiner Erfahrung im komplexen rechtlichen Bereich der Hausbootkultur, den Traum vom Leben auf dem Wasser wahr zu machen.

Von Anja von Semenow