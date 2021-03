Wohnung in Neubrandenburg geplündert: Täter kamen über den Balkon

Neubrandenburg

Aus einer Wohnung in Neubrandenburg wurden technische Geräte im Wert von rund 3000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind die unbekannten Täter über den Balkon in die Wohnung gelangt. Als gestohlen wurden ein 80-Zoll Fernseher der Marke Samsung, eine Playstation und eine Nintendo Switch. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 2. März und dem 4. März.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben vor Ort Spuren gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Wohnungseinbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können. Telefon: 0395/5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ