In Rostock gibt es deutlich größeren Wohnungsmangel als in Metropolen wie Hamburg, München oder Berlin. Dringend braucht es Wohnraum für jene, die in der Hansestadt leben möchten – und auch jene, die gerade vor einem Krieg fliehen. Das Bauverfahren muss entbürokratisiert werden, findet OZ-Volontärin Julia Kaiser.