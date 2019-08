Schwerin

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen fordert eine Senkung der Grunderwerbssteuer in Mecklenburg-Vorpommern. In den vergangenen zehn Jahren seien die Einnahmen durch diese Steuer von 40 Millionen auf 209 Millionen Euro gestiegen; gleichzeitig sollen sie für die Finanzierung der Straßenausbaubeiträge um einen Prozentpunkt steigen, sagte Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), am Sonntag.

Ein Prozentpunkt soll Menschen um 12,5 Millionen Euro entlasten

„Die Senkung um einen Prozentpunkt würde die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern um rund 12,5 Millionen Euro entlasten. Es ist an der Zeit, den Menschen einen Teil des Geldes zurückzugeben.“ Mecklenburg-Vorpommern gehöre mit 6,0 Prozent Grunderwerbssteuer zu den Spitzenreitern unter den Bundesländern.

Auch Mieter von Steuererhöhung betroffen

Mit einer Senkung der Steuer hätte die Landesregierung die Chance, etwas Gutes für die Mieter zu tun. „Jede reduzierte Steuerbelastung erhöht die Kaufkraft und den Konsum der Menschen - vor allem von jenen mit mittlerem und geringem Einkommen. Durch die Schließung von Steuerlücken wird dem Land nichts weggenommen, sondern den Menschen etwas zurückgegeben.“

SPD und CDU hatten die Steuer ab 1. Juli von fünf auf sechs Prozent erhöht. Damit soll MV-weit der Wegfall sämtlicher Anlieger-Beiträge im Straßenbau ausgeglichen werden. Die Grunderwerbssteuer muss zahlen, wer Immobilien erwirbt.

dpa/OZ