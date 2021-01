Baubranche in Not - Wohnungswirtschaft fordert: Baustellen in MV trotz Corona-Lockdown offen halten

Kurz vor den neuen Corona-Beratungen von Bund und Ländern verdichten sich die Hinweise auf eine Verlängerung der Beschränkungen bis zum 14. Februar. Eines der wichtigsten Themen ist das Arbeiten im Homeoffice. Die Wohnungsbauunternehmen im Land appellieren an die Politik, die Baubranche nicht in den Lockdown zu schicken.