Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist auf der Bundesstraße 107 ein Wolf getötet worden. Das Tier hatte zwischen der Prignitz und Westmecklenburg versucht die Straße zu queren. Vor allem in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern leben immer mehr Tiere – und auch die Verkehrsunfälle nehmen zu.

