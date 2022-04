Wolfsbetreuer beobachten wachsende Population in MV: „Jeder Baum ist gefährlicher“

Billenhagen

Das hellbraune Laub bedeckt noch den Grund, die Äste an den Bäumen sind noch kahl, aber die Vögel begrüßen zwitschernd die Sonnenstrahlen: Mitten im Herzen des Waldes, 15 Kilometer östlich von Rostock, liegt das Forstamt Billenhagen. Hier arbeitet der Wolfsbetreuer Jens Gonnermann.

„Ich finde es interessant, dass eine Art ihren Lebensraum zurückgewinnt – und das ohne große Bemühungen oder Geld“, sagt Gonnermann. Seit 2015 ist der gebürtige Südhesse der Wolfsbetreuer des Forstamtes Billenhagen. Jedes der 29 Forstämter in MV hat einen eigenen Wolfsbetreuer. Hinzu kommen freiwillige Helfer. Insgesamt gibt es etwa 80 Wolfsbetreuer in MV.

Hauptsächlich habe er derzeit noch mit den Sturmschäden im Wald zu tun – doch für die Wölfe opfert er auch einen Teil seiner Freizeit. „Ich bilde mir ein, Sachlichkeit in die emotional aufgeladene Debatte um den Wolf zu bringen“, so der 42-Jährige.

So funktioniert das Wolf-Monitoring

Beim „Monitoring“ geht es um die Datenerhebung rund um das Raubtier. Die Wolfsbetreuer dokumentieren also die Wolfsbestände in ihren Wäldern.

Das Forstamt Billenhagen Quelle: Julia Kaiser

Doch wie gehen sie dabei vor? Gonnermann betreut vor allem Fotofallen – also Wildkameras im Wald. Angebracht hat er sie dort, wo er Wölfe vermutet – also da, wo die Beute ist. Die Kamera hat er auf Kniehöhe – oder Wolfshöhe – an einem Baum befestigt. Gonnermann wertet die Daten auf der Fotofalle etwa alle zwei bis drei Wochen aus. Insgesamt kümmert er sich um vier Fotofallen.

Was noch zu seinen Aufgaben zählt: Das Einsammeln und Einsenden von Losungen – also den Kot des Wolfs. Zu erkennen ist Wolflosung an Knochensplittern und Wildhaaren. „Und wenn man schon einige Male die Losungen gerochen hat, dann weiß man Bescheid“, fügt Gonnermann hinzu. Die Proben schickt er dann in einer Alkohollösung an das Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen bei Frankfurt am Main. Dort wird dann die Genetik des Wolfes anhand der Probe untersucht.

Eine Fotofalle hat diesen Rüden im Jahr 2020 aufgezeichnet Quelle: Wolfsmonitoring Forstamt Billenhagen

Auch nimmt der Wolfsbetreuer Proben von gerissenen Wildtieren. Anhand des Speichels in den Wunden kann auch hier die DNA des Wolfes festgestellt werden. „Ich finde es besonders interessant zu erfahren, was bei den Genetikanalysen herauskommt – also ob wir es mit einem neuen Exemplar zu tun haben“, sagt Gonnermann.

Hinweise auf Wolfsvorkommen: Das sind die Kriterien Wenn es Hinweise auf ein Wolfsvorkommen gibt, werden diese in eine von drei Kategorien eingeteilt. „C“ ist hier die Abkürzung für das englische Wort „category“. C1 bedeutet, es gibt einen eindeutigen Nachweis. Dazu zählt etwa der Lebendfang, ein Foto oder ein genetischer Nachweis. C2 heißt, es gibt einen bestätigten Hinweis, wie etwa einen bestätigten Wolfsriss. C3 ist der unbestätigte Hinweis, also ein Wolfsvorkommen kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Beispiel: Eine Sichtung ohne Fotobeleg. Diese Einordnung basiert auf den sogenannten „SCALP-Kriterien“. Die wurden eigentlich für das Luchsmonitoring in den Alpen angewandt. Sie sind jedoch für Wolf und Bär weiterentwickelt worden.

Darüber hinaus ist er auch Ansprechpartner für jene, die einen Wolf gesichtet haben. Er überprüft daraufhin die Wahrhaftigkeit von Fotos oder Videos, also ob es wirklich in der Nähe entstanden ist. Schließlich müssten die Daten verlässlich sein.

„Jeder Baum ist gefährlicher als ein Wolf“

Aber wie sollten Spaziergänger im Wald reagieren, wenn sie einen Wolf sehen? „Eigentlich kann man sich darüber freuen“, sagt Gonnermann. Wölfe seien in der Regel sehr menschenscheu. „Jeder Baum ist gefährlicher als ein Wolf – wenn wir uns die Statistiken anschauen.“ Doch wer Angst hat, solle sich durch Klatschen oder Rufen bemerkbar machen.

Die Jagd auf Wölfe lehnt er ab. Als streng geschützte Art werden die Tiere außerdem nur in Ausnahmefällen zum Abschuss freigegeben. Ein Beispiel: Im vergangenen Jahr paarte sich bei Laage eine Wölfin mit einem Schäferhund, wie Gonnermann berichtet. Mögliche Hybriden sollten verhindert werden. Doch bei der Untersuchung des Kadavers stellte sich heraus: Die Wölfin war nicht trächtig.

Wolfsbestände in MV werden größer

Im Monitoringjahr 2020/21 wurden in MV 15 Wolfsrudel, sechs Paare und drei territoriale Einzeltiere gezählt. Noch fehlen Daten für das Jahr 2021. Aber Gonnermann geht davon aus, dass der Bestand sich wieder vergrößert hat.

In Billenhagen gibt es derzeit ein Rudel, das aus vermutlich sieben Wölfen besteht. Dazu zählen die Eltern, Junge, Jährlinge und möglicherweise auch Jährlinge des Vorjahres. Hinzu kommen etwa sechs Welpen. Doch es sei nicht klar, zu sagen, wie viele es tatsächlich sind.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Territorium des Rudels in Billenhagen gehe bis nach Marlow – und wahrscheinlich darüber hinaus, so Gonnermann. Er verweist abschließend auf ein russisches Sprichwort: „Wo der Wolf jagt, wächst der Wald“.

Von Julia Kaiser