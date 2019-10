Tier in Kröpi getötet - Wolfshund in Rostocker Innenstadt erschossen: So reagiert die Halterin von „Mr. Blue“

Der Tod ihres Hundes hat Halterin Nadin Ruck aus Dierhagen erschüttert. Das Tier war ihr am Samstag im Rostocker Stadthafen ausgebüxt und ist dann in der Kröpeliner Straße von der Feuerwehr erschossen worden. Grund ist eine schicksalhafte Verwechslung.