Wolgast

Die wöchentliche Protestwelle in Wolgast wird immer größer. Am Mittwochabend versammelten sich etwa 1700 Menschen auf dem Hafenvorplatz, um gemeinsam gegen die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und gegen eine Impfpflicht zu demonstrieren. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren in Wolgast etwa 650 Protestler auf die Straße gegangen.

Bevor sich der Demo-Zug in Bewegung setzte, um über Lange Straße, Breitestraße und Baustraße nach Wolgast-Nord zu ziehen, begaben sich mehrere Redner ans Mikrophon, darunter auch die AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Christina Baum, die den Zusammenhalt der Bevölkerung beschwor und mahnte: „Lassen wir uns nicht spalten.“

Der Protestzug führte vom Hafenvorplatz über die Breitestraße (im Bild) nach Wolgast-Nord. Quelle: Tilo Wallrodt

Kritik an Impfpflicht für Pflegekräfte

Eine andere Frau, die sich als Pflegekraft Kerstin vorstellte, wetterte „gegen die vom Bundestag beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht“. Indem Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und -diensten bis zum 15. März einen Nachweis als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen, würden diejenigen Mitarbeiter, die dieser Pflicht nicht nachkämen, ihre Arbeit verlieren. „Wir haben Existenzängste“, rief die Rednerin, um zudem anzufragen: „Und wer versorgt ab Mitte März unsere Patienten und die alten Leute?“

Redner Martin aus Karlshagen äußerte seine „Angst um die Zukunft seiner Kinder“. Diese sehe er durch die im Kampf gegen die Pandemie verhängten Beschränkungen gefährdet. Zugleich warnte er vor „Stänkerern“, die sich stets unter die Demo-Teilnehmer mischten und nichts Gutes im Sinn hätten.

Insgesamt etwa 130 Polizeikräfte sicherten die Demonstration in Wolgast ab. Quelle: Tilo Wallrodt

Rund 130 Polizisten im Einsatz

Die Polizei begleitete die Zusammenkunft und den folgenden friedlichen Protestzug, in den sich auffallend viele Wolgaster einreihten. „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“ und „Auf die Straße – für unsere Kinder“ schallte es aus der Menge. Als der Zug Wolgast-Nord passierte, krachten Böller in einigen Innenhöfen.

Etwa 130 Polizisten, so informierte Einsatzleiter Polizeidirektor Gunnar Mächler, sicherten die Veranstaltung ab. Die Beamten wiesen auf Abstands- und Maskenpflicht hin und kündigten an, im Falle von Verstößen Bußgelder zu verhängen. Mächler lobte das Agieren des Versammlungsleiters, der „bemüht ist, die Teilnehmer über die Auflagen zu informieren. Das ist nicht überall so.“ Die Polizei, so Mächler, stelle sich auf weitere Demos in Wolgast ein: „Das wird wohl auch in den nächsten Wochen so sein. Wir hoffen, dass es zu Weihnachten etwas weniger wird.“

Von Tom Schröter